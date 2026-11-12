"Administrar lo público: conocimiento, oficio y participación"

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"La administración es la parte

más visible del gobierno;

es el gobierno en acción"

Woodrow Wilson

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La administración pública puede parecer distante hasta que se traduce en la vida cotidiana. Se hace visible en el tiempo que toma realizar un trámite, en la oportunidad con que se recibe un servicio, en la calidad de una calle, una carretera o una obra pública, y en los resultados de los programas financiados con recursos de todos.

Cuando faltan planeación, conocimiento técnico, seguimiento o evaluación, las consecuencias también son concretas: tiempo perdido, mayores costos y recursos que no siempre generan los resultados esperados.

Hablar de administración pública, por tanto, no es hablar solamente de política o cargos, organigramas y procedimientos. Es preguntarnos quién toma las decisiones, qué preparación tiene, con qué herramientas cuenta para ejecutarlas y cómo responde por sus resultados.

Administrar lo público exige conocimiento, pero también oficio. Significa convertir leyes, presupuesto, información y capacidades institucionales en servicios y soluciones. Cumplir metas e indicadores es necesario, pero resulta insuficiente si el ciudadano sigue enfrentando el mismo problema.

En México, además, la tarea ocurre en un entorno complejo. Desigualdad, restricciones presupuestarias, inseguridad, corrupción, rezagos institucionales y marcadas diferencias entre los gobiernos federal, estatales y municipales obligan a contar con servidores públicos capaces de diagnosticar problemas, interpretar normas, utilizar información, administrar recursos, coordinar instituciones y evaluar resultados.

De ahí que la profesionalización no pueda reducirse a impartir cursos o acumular constancias. Formar servidores públicos significa prepararlos para resolver problemas públicos.

Hoy requerimos perfiles capaces de dialogar y construir acuerdos, pero también de interpretar datos, evaluar programas, organizar equipos, simplificar procesos, aplicar correctamente la ley y ejercer con responsabilidad los recursos. A esas capacidades deben sumarse ética, transparencia, criterio y sensibilidad frente a quienes reciben los servicios.

Porque conocer una norma no garantiza una buena decisión, como tampoco saber negociar garantiza una correcta ejecución. La administración pública requiere ambas cosas: conocimiento y capacidad para llevarlo a la práctica.

Esta preocupación trasciende nuestras fronteras. El reto de fortalecer las capacidades de los gobiernos y de quienes trabajan en ellos forma parte desde hace años de la discusión internacional. La conclusión, llevada a términos sencillos, es clara: la capacitación adquiere verdadero valor cuando mejora la manera de gobernar y sus resultados.

En México, instituciones dedicadas al estudio y formación en esta materia han contribuido a ese propósito. El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), fundado en 1955, ha sido durante décadas un referente en formación, investigación y difusión del conocimiento relacionado con la gestión gubernamental. Su aportación ha consistido, entre otras cosas, en acercar el conocimiento académico a los desafíos que enfrentan las instituciones.

En San Luis Potosí, esa labor tiene una expresión local en el Instituto de Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, A.C. (IAPSLP), fundado en 1978 y concebido como un espacio de encuentro para servidores públicos, académicos, investigadores y profesionistas interesados en el funcionamiento y mejora de las instituciones.

En ese contexto, la renovación de su Mesa Directiva para el periodo 2026-2028 puede significar algo más que un relevo de nombres. Representa una oportunidad para actualizar agendas, incorporar experiencias, ampliar la participación regional y mantener la profesionalización de la administración pública dentro de la discusión local.

La convocatoria contempla planillas integradas por trece personas y establece requisitos de residencia en el estado, experiencia académica o profesional vinculada con la administración pública y representación regional. El registro se realizará del 12 al 18 de noviembre de 2026. Para conocer las bases, requisitos y demás disposiciones del proceso, la convocatoria puede solicitarse vía WhatsApp al 444 113 0238.

La calidad de las instituciones, sin embargo, no depende solamente de quienes ocupan una presidencia, dirección o cargo de responsabilidad. También se construye alrededor de comunidades profesionales dispuestos a estudiar los problemas, revisar prácticas, intercambiar experiencias y proponer soluciones.

Ahí adquiere relevancia la labor de colegios, institutos y organizaciones profesionales. Su aportación va más allá de impartir cursos: pueden convertirse en espacios donde el conocimiento académico dialogue con la experiencia acumulada por quienes trabajan todos los días dentro y fuera de las instituciones.

Profesionalizar la administración pública significa, en buena medida, reducir la improvisación con conocimiento, sustituir ocurrencias por evidencia, simplificar trámites, mejorar procesos y construir capacidades institucionales que permanezcan más allá de las personas y de los periodos de gobierno.

Los problemas cotidianos, desde agilizar un trámite hasta prestar oportunamente un servicio o ejecutar correctamente una obra, requieren personas preparadas para tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Por eso, fortalecer los espacios donde se comparte conocimiento, se analiza la experiencia y se forman mejores profesionales también contribuye a mejorar la gestión pública.

Al final, una buena administración pública no se reconoce por la cantidad de procedimientos que establece, sino por su capacidad para convertir conocimiento, recursos y decisiones en resultados que la sociedad pueda experimentar y validar.

jmanuelrm@msn.com