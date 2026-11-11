Pocos empleos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Algo malo debe tener

el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado".

Cantinflas

El lunes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum presumió en la mañanera: "Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre: 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia". Presentó, así, como un gran logro un número decepcionante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cifra es real y el récord también, pero la interpretación es engañosa. Si bien ha habido una declinación en la tasa de crecimiento demográfico, cada año unos 2.1 millones de jóvenes cumplen 18 años y muchos empiezan a ingresar al mercado laboral. Lo lógico es que todos los años se registren marcas históricas en empleos. Desde hace años los economistas sugieren que México debe crear por lo menos un millón de nuevos empleos al año para absorber a estas nuevas generaciones. Yo pienso que deben ser más, pero no estamos logrando ni siquiera el millón.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado mes de octubre se crearon 161,077 nuevos empleos formales; en lo que va de 2026 la suma es de 571,277; en los últimos 12 meses se acumulan 299,180. Es verdad que hemos llegado a un total histórico de 23 millones, pero el aumento anual ha sido insuficiente desde que empezó la 4T.

Estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí, en los tiempos de los neoliberales se creaban más empleos. En 2017, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se generaron 1,070,050 empleos entre enero y octubre. En el mismo período de este 2026, a pesar de que ha habido un repunte económico, el total fue de solo 571,277, como ya apunté. En 2025, también de enero a octubre, se crearon 550,794; en 2024, último año de López Obrador y primero de Sheinbaum, 594,556 (Boletín 583/2026, IMSS, 9.11.2026). Las cifras del sexenio de Sheinbaum, sin embargo, incluyen puestos de trabajo en plataformas digitales, 229,249 al cierre de octubre de 2026, que en realidad ya existían, solo que estaban clasificados como autoempleos.

Quizá la presidenta podría festejar que en octubre de 2026 se revirtió, por fin, el largo período de declinación en el número de registros patronales del IMSS, pero la celebración tendría que ser moderada porque el aumento fue de solo 127, apenas 0.01 por ciento más que en septiembre. En octubre de 2026, efectivamente, el IMSS registró 1,008,887 patrones, con ese minúsculo aumento sobre el mes anterior, pero el total arroja una pérdida de 68,996, 6.4 por ciento, sobre los 1,077,883 de noviembre de 2023. Si bien el IMSS asegura todos los meses que no hay nada de qué preocuparse, que "los registros patronales no equivalen a empresas o negocios", está claro que la pérdida de tantos registros debe ser una alerta importante para el gobierno.

Más que festejar por haber alcanzado la "cifra máxima de toda la historia" en empleos registrados en el IMSS, récord que debería lograrse todos los meses, la presidenta Sheinbaum debe estar preocupada por averiguar qué factores han hecho que baje la creación de empleos formales desde los últimos años del gobierno de Peña Nieto y cuáles han llevado a la pérdida de casi 69 mil registros patronales en tres años. Un número muy importante de empleos se está yendo a la informalidad, pero es importante saber si otros factores están incidiendo en la baja generación de puestos de trabajo.

Inquieta que haya menos registros patronales y que estemos creando menos empleos formales de los que necesitamos. Que los políticos declaren que se están logrando marcas históricas solo saca la información de contexto. Es mejor ser realistas y corregir lo que se está haciendo mal.

Gastar más

El gobierno mexicano gasta cada vez más, pero además lo hace muy mal. No hay ni austeridad republicana ni pobreza franciscana. En 2018 erogó 5.28 billones de pesos; en 2027 serán 10.62 billones, un aumento nominal de 101.5 por ciento. El pago de la creciente deuda pública y las pensiones absorberá más de 4 billones de pesos, 38 por ciento.

www.sergiosarmiento.com