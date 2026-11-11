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El trágico suceso que voy a relatar ocurrió el 14 de febrero de 1929. Yo todavía no venía al mundo (a veces siento que no he acabado de llegar), pero al paso de los años supe del acontecimiento por lecturas y películas. Hablo de la masacre de San Valentín. En un taller mecánico de Chicago cuatro sujetos, dos de ellos disfrazados de policías, hicieron que siete hombres que estaban ahí se pusieran de cara a la pared y luego los ametrallaron. Los vecinos no se alarmaron por los disparos. Supusieron que eran el ruido de un motor en reparación. Pero uno de los asesinados había llevado ahí a su perro, y los lastimeros aullidos del can al ver a su amo caído y sin movimiento hicieron que alguien entrara, y tras ver aquello llamara a la policía. Se atribuyó la matanza a Al Capone, el más conspicuo gánster de la turbulenta ciudad, pero nunca se le pudo probar nada. El cruento suceso llevó a la opinión pública norteamericana a presionar para que desapareciera la desatinada ley que prohibió el consumo de bebidas alcohólicas, ley que dio al crimen organizado la ocasión de enriquecimiento, y desató una ola de violencia por los enfrentamientos de las bandas que se disputaban los territorios para la venta de licores y cerveza. Siete muertes conmovieron a Estados Unidos. ¿Cuántas hay cada día en nuestro país motivadas por las luchas entre los cárteles de la droga, los traficantes de huachicol, los secuestradores, extorsionadores y demás delincuentes? En otro tiempo México gozaba de respeto internacional. Se le llegó a considerar el líder de los países latinoamericanos. La descomposición del PRI acabó con tan positiva imagen, y el arribo de Morena al poder dio la puntilla a los últimos restos de esa buena fama. Ahora México ocupa uno de los primeros deshonrosos lugares en la lista de los países más violentos del planeta. ¿La masacre de San Valentín? Nadería, fruslería, ñoñería. ¡Viva México, cabrones!... La bella joven que hacía sus compras en el súper se azaró cuando un maduro caballero le pidió hablar con ella unos minutos. "No se asuste, señorita -la tranquilizó el veterano- Mire: llevo casi media hora buscando a mi mujer sin encontrarla. Cuando me vea hablando con usted se me aparecerá inmediatamente"... Pedancio, el borrachín del pueblo, le pidió al cantinero del lugar: "Préstame 300 pesos. Los necesito para comprarle una medicina a mi mujer, si es que la hallo. A la medicina, no a mi mujer". El tabernero recordó el admonitorio adagio: "Prestador, regalador", y le dijo al pedigüeño: "Me vas a perdonar. Sólo tengo en la caja 20 pesos". "Está bien -aceptó el temulento-. Los otros 280 dámelos de tragos"... Unas guapísimas turistas llegaron a una playa solitaria, y viendo que no había nadie en ella decidieron nadar en la orilla, aunque no llevaban consigo sus trajes de baño. Se despojaron, pues, de sus ropas hasta quedar completamente en cuero de rana, como decía Gabriel Vargas, el genial creador de "La familia Burrón", para nombrar a la desnudez. Por mala suerte se apareció en ese momento un guardia municipal. Las bañistas se cubrieron apresuradamente con brazos y manos lo poco que alcanzaron a cubrir. Les dijo el jenízaro: "Tendré que detenerlas por exhibicionistas". Adujo una: "No se justifica esa acusación. Aquí no hay nadie para exhibirnos". Replicó el guardia: "Entonces las detendré por ocultar artículos de primera necesidad"... Susiflor le contó a Rosibel: "Anoche mi novio me dijo: ´Quiero ir al más allá´". "¡Qué barbaridad! -se consternó Rosibel-. ¿Y te asustaste?". "No mucho -replicó Susiflor-. Me dijo eso con la mano puesta en mi rodilla"... FIN.