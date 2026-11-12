Carreteras, veredas y caminos del terror

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"Las piedras rodando

se encuentran...".

Three Souls in My Mind.

Va Usted a viajar por carretera ya sea de paseo o por trabajo, hágalo con mucha precaución y si lleva a la familia, aún más.

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Entre semovientes, condiciones del pavimento, deslaves, el clima, bloqueos carreteros, manifestaciones, nula cobertura móvil; los salteadores del camino, los retenes apócrifos y los "lícitos", más el patrullaje delincuencial en la amplísima red de caminos (carreteras, vialidades y veredas del país), 178 mil 600 kilómetros de carreteras, 530 mil 400 kilómetros de caminos rurales, 21 mil 500 de veredas, más 274 mil de vialidades urbanas.

El estado de San Luis Potosí tiene su propia dinámica delincuencial carretera, por vasos comunicantes con estados que tienen factores altamente criminógenos. Once carreteras estales que invariablemente entroncan con esos estados. Una madeja de caminos, veredas, y caminos rurales de 14 mil 700 kilómetros, mil 600 son federales y 12 mil estatales, 470 de cuota, 6 mil 400 kilómetros de caminos rurales y 6 mil 200 de carreteras pavimentadas.

Entre sueños guajiros de "Arcos Carreteros Inteligentes" para la seguridad (últimamente ya cualquier cosa es inteligente, menos los humanos, bueno, hasta los perros robot son más inteligentes), los Arcos funcionan técnicamente para movilidad y vialidad, para el monitoreo de lectura de placas federales de circulación, velocidades, exceso de dimensiones de los camiones de carga, así como su peso, hasta ahí.

No son tan eficientes para la seguridad pública, ni mucho menos como Arcos de blindaje seguro y de control fronterizo delincuencial. Son excesivamente costosos en instalación y en mantenimiento, la mayoría no son monitoreados, son frecuentemente vandalizados, los forajidos los ubican y conocen y le dan la vuelta por las inmensas veredas y caminos rurales.

Nota: "Los Arcos Carreteros Inteligentes no reducen la inseguridad en las carreteras".

TAPANCO: Pssst..."Policía Estatal de Protección y Defensa Carretera" (PEPDC). Los limites carreteros estatales forzosamente tienen que estar bajo vigilancia y control en temas de blindaje con estados y municipios conflictivos, no cabe la improvisación, debe de sistematizarse, no debe haber el uso de medidas a bote pronto, cuando surge la acción delincuencial (-el Código Rojo, no sirve para maldita la cosa-), la vigilancia carretera es permanente, no ocasional, puede ser fija o móvil, la vigilancia carretera fronteriza no es unidireccional es de cooperación armonizada y asistencia con el estado colindante.

Sí se quiere blindar un estado y sus carreteras: Información e inteligencia; centros tácticos operativos diseminados por la red estatal; regionalización y sectorización; patrullajes en "vehículos patrulla" (Tipo SUV Explorer Police Interceptor, camionetas tipo Durango, Rinos, Black Mamba, etc.), -no vehículos de Juniors-; cobertura y tiempos de respuesta oportunos; sobrevuelos de helicópteros, Drones; pasos y cruces controlados; aduanas de protección y seguridad, en fin.

Sí la casita de mi perro, esta iluminada, protegida, cercada y delimitada su propiedad, contimás un estado.

X @franciscosoni