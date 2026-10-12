Censura de género

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"Es una vergüenza que las mujeres en el poder abusen de una figura de defensa y protección como la violencia política en razón de género que nos costó tanto hacer consenso. Las reales violentadas seguimos exigiendo justicia".

Indira Kempis

La legislación sobre violencia política de género es un resabio del machismo. Parte de la idea de que las mujeres que ingresan a la política no tienen capacidad para defenderse de denuestos o descalificaciones. El principal propósito de esta ley es censurar.

Un nuevo y lamentable caso ha surgido de la denuncia de la diputada estatal jalisciense Itzul Barrera contra el caricaturista Paco Navarrete de Mural. En febrero de 2025 la diputada emitió un video en X en que decía: "Oigan y si le ponemos un 70% de arancel al aguacate. A ver, hagan american aguacate". El tweet se hizo viral, en buena medida por la ignorancia que reflejaba.

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Navarrete publicó un cartón en que la diputada afirmaba: "Si Trump quiere poner aranceles que le ponga 70% al aguacate ¡y se quedan sin aguacates!". Una voz le respondía: "¡No, reina! ¡Nos quedamos sin venderlos!". La imagen estaba tomada de una fotografía de ella con las piernas descubiertas.

La diputada reclamó que el caricaturista "Hizo un cartón donde usó una foto mía, donde se me ven todas las piernas y más allá del contexto de si fue una broma en Twitter, saca una foto mía, de mi cuerpo, y pone la di-puta-da". La legisladora no menciona que ella misma colocó esta fotografía en Instagram, aunque la borró después, cuando el tema se volvió polémico. También dijo que su declaración sobre los aranceles era una broma, pero esto solo lo afirmó después de que estalló el escándalo. La afirmación de que se le identificó como "di-puta-da" es falsa. En la versión impresa, por falta de espacio, la palabra está dividida en la última sílaba: "diputa-da". En la digital, donde no hay problema de espacio, la palabra aparece sin división.

A pesar de todo, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral decretó culpable a Navarrete de violencia política de género. La Sala Superior desechó la impugnación, por lo que el fallo quedó firme.

La sanción es infamante, porque busca destruir la reputación y la dignidad del sancionado, pero estos castigos están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Navarrete fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género. El Tribunal Electoral le ha ordenado repetir una disculpa pública en video 15 días en la que debe decir que cometió un acto de violencia simbólica, sexual, psicológica, digital y mediática. Lo peor es que se utilizarán herramientas de tecnología para evaluar si sus gestos reflejan un arrepentimiento real. Sí, el tribunal no solo ordena lo que debe decir, sino que censura lo que piensa.

Se tata de un nuevo acto de censura disfrazado de justicia de género. Ya el ama de casa Karla Estrella fue humillada públicamente por la Sala Superior por haber cuestionado la postulación de Diana Karina Barreras, "Dato Protegido", esposa del legislador Sergio Gutiérrez Luna, a una diputación federal. El Instituto Electoral de Tamaulipas ha ordenado a Héctor de Mauleón retirar una publicación por haber revelado que Tania Gisela Contreras López, hoy presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, fue relacionada con una red de huachicol fiscal en un oficio de la Secretaría de la Defensa.

La violencia política de género es una simple excusa para la censura, pero preocupa que los censores ya no solo quieren controlar lo que se escribe o se dice, sino que recurren a herramientas tecnológicas para determinar si el arrepentimiento de un sancionado es sincero. La policía del pensamiento de Orwell ya es una realidad en México.

Garfías

Falleció Francisco Gafías, columnista de Excelsior y cronista parlamentario. Fue un buen periodista y un magnífico amigo. Me quedo con su permanente sonrisa y su fino, a veces negro, sentido del humor.

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