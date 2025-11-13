“No haces grande otra vez a

Estados Unidos aumentando

los precios a los estadounidenses, que es lo que hace un arancel”.

Thomas Sowell, 1.04.2025

Ese día coincidí plenamente con Marcelo Ebrard, secretario de economía de México. En la mañanera del 31 de enero de este 2025 presentó argumentos contra los aranceles que Donald Trump quería imponer a México.

Son un “error estratégico”, dijo. “Los consumidores se verían afectados. En primer lugar, los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25 por ciento de todos estos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le subes, le pones un impuesto de 25 por ciento a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y, finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo, o sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías”.

Es raro que un político mexicano exprese con tanta claridad los daños de un impuesto. El problema, sin embargo, es que el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el beneplácito de Ebrard, está elevando los aranceles que cobra México. Quieren dañar a los consumidores mexicanos.

Este 10 de noviembre el régimen anunció la aplicación de aranceles de entre 156 y 210 por ciento al azúcar. “El gobierno federal tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios que generen estabilidad en los sectores de la industria nacional”, señaló el decreto. Las víctimas serán, como siempre, los consumidores, y todos somos consumidores en el pueblo bueno de México.

El gobierno también está proponiendo la aplicación de aranceles a productos de países con los que no tenemos tratados de libre comercio, que son principalmente China y otras naciones de Asia. Estos aranceles se aplicarían a 1,400 fracciones arancelarias. En 47 fracciones los impuestos subirían de 15-20 por ciento a 35 por ciento. Los juguetes tendrían un aumento de 20 por ciento, los bolsos, maletas y mochilas 15 por ciento, los artículos deportivos 20 por ciento, al igual que los utensilios de plástico. En algunos casos, como juguetes y mochilas, los productos importados representan hasta el 77 por ciento del mercado nacional.

Estos aranceles, como lo advirtió Ebrard en el caso de Estados Unidos, generarán un impacto inflacionario importante. El mayor golpe será contra las familias de escasos ingresos, que son las que más adquieren productos chinos o asiáticos de bajo costo. Por otra parte, si el gobierno logra deprimir las compras, miles de familias que se dedican a la venta de estos productos podrían sufrir una reducción importante en sus ingresos. Es muy probable, además, que se genere mayor contrabando. Esto lo vemos siempre que los precios locales son más altos que los internacionales.

Muchos productos que serán gravados no se fabrican en México o no hay suficiente capacidad en la producción actual. La verdad es que los aranceles no impulsan la producción nacional, solo elevan los precios o reducen el acceso de las familias a productos básicos.

¿Nadie en el gobierno le preguntó a Ebrard antes de anunciar estos aranceles? Parece que prefirieron seguir a Donald Trump, que con sus “hermosos aranceles” ha elevado las presiones inflacionarias en Estados Unidos y reducido el crecimiento económico. Lo absurdo es que nuestro secretario de economía criticó los aranceles de Trump, pero el gobierno los aplica para lastimar a todos los mexicanos, principalmente a los pobres.

Homicidios

La estrategia de seguridad está funcionando, nos dice el gobierno. El número de homicidios bajó de 86.9 diarios en septiembre de 2024 a 54.5 en octubre de 2025. Es una reducción de 37 por ciento. Aplauso. El problema es que los desaparecidos, que eran 8 diarios con Calderón y 25 con AMLO, están promediando 45 al día con Sheinbaum (@edusax79).

