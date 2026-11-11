¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Zombie: "Persona privada de su voluntad que actúa atontado, abobado, pasmado, que se comporta como un autómata" (RAE).

No hay que ir muy lejos, ni realizar búsquedas muy especializadas y profundas para encontrarlos, están ya por todas partes, momentos y lugares; son verdaderas oleadas que han inundado todos los espacios, aún los más alejados de la civilización; todos ellos teniendo en la mano, como una extensión de su cuerpo al teléfono celular, actuando como el aparato mediante el cual se logra transformar a un ser humano en todo un completo zombi.

Tal pareciera que son prisioneros o condenados a vivir siempre agachados y encorvados, como rindiendo pleitesía hacia fuerzas superiores, las cuales se han adueñado de sus voluntades y sometiéndolos no con grilletes o amarras, sino convencidos por su propia voluntad, aceptando, incluso gustosos, el estar gobernados por ese gran poder.

Van caminando por las calles, desafiando todos los peligros que acechan a cada paso: huecos, altibajos, irregularidades en el camino, postes y surcar todos esos trayectos sin voltear a ver al frente, incluso cruzando de acera a acera, de avenida a avenida, siempre agachados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se encuentran en todo tipo de transportes públicos: camiones urbanos, trenes subterráneos, tranvías y, no importando que vayan ocupando un asiento o estén de pie durante el trayecto, se mantienen siempre agachados y sometidos a ese poder superior que ahora ocupa sus mentes.

De igual manera, los zombis van en automóviles, carros o camionetas y no obstante el peligro que representa el que el conductor lleve una mano en el volante y la otra conteniendo un teléfono, con toda la probabilidad de llegar a cometer un accidente y el riesgo inminente para los pasajeros y para los otros vehiculos, aún así, van circulando a altas velocidades bajo estas circunstancias.

Tambien hay zombis laborando en toda clase de trabajos, oficios y profesiones; solamente habría que observar el desarrollo de todos ellos y darnos cuenta que encima de cada escritorio, en la bolsa de quien trabaja con pico, pala o martillo; de comerciantes establecidos, vendedores ambulantes y cualquier puesto de atención al público; todos ellos con las miradas acompañando su encorvamiento.

Tenemos también los zombis del "home office", los cuales en lugar de asistir presencialmente a sus labores cotidianas, desarrollan su trabajo desde casa, utilizando las ventajas que otorga la conectividad del internet, vinculados desde su computadora o teniendo una verdadera oficina en su aparato celular y, claro, aprovechando la ocasión, para circular por diversas plataformas y redes sociales, igualmente sometidos por ese poder virtual.

Zombis políticos en cámaras de senadores, diputados, oficinas de gobierno y toda clase de servicios administrativos; así como oficiales, policías y agentes de tránsito o de resguardo de la seguridad pública, apenas se tiene un descuido o un momento libre y a aprovechar para rendir homenaje a ese poder virtual y los tenemos, al igual que todos los otros zombis, capturados por su aparato celular, forzándolos a agacharse irremediablemente.

Los zombis hogareños, son aquellos que dentro de la dinámica familiar y los espacios que en la casa se distribuyen, tienen como primera opción antes de ver y dialogar cara a cara con los familiares, el estar atentos y "tomados por el cuello" forzados a estar atentos en todo momento a la pantalla del celular, tornando los diálogos en verdaderos monólogos o en ofrecer solamente la atención de solo escucharlos; estas actitudes de sometimiento, incluso cuando se está en situación de consumir reunidos los alimentos, así que tenemos un grupo de zombis alimentándose en los comedores de cada familia.

Tal pareciera que estas actitudes de tener hasta en los propios hogares verdaderos zombis conviviendo de esta manera dentro de las dinámicas familiares, corresponde exclusivamente de personas jóvenes, adolescentes o niños; sin embargo, dadas las condiciones que las formas y necesidades de comunicación exijen los tiempos presentes, el poder virtual no tiene piedad e irremediablemente esclaviza también a adultos y hasta "viejecitos" encorvados, no solo por la edad, sino por visualizar esa pantalla.

Y claro, tenemos a los zombis escolares, aquellos que asisten conjuntamente con su teléfono celular a planteles educativos de todos los niveles, llegando a estar tomando clases en su aula y preferir consultar sus redes sociales en lugar de poner atención a su maestro, convirtiendo las sesiones en el desaprovechar lo que se debiera formalmente aprender.

Pero este "contagio" de convertirse en zombi ha llegado también a los propios profesores, autoridades, personal directivo, de apoyo administrativo y de mantenimiento quienes al mismo tiempo de desarrollar sus funciones, tienen a la mano su propio aparato y rinden culto al agacharse hacia su teléfono, de manera abierta o lo más disimulada posible para no ser descubiertos por los alumnos y sean advertidos de cometer lo que ellos mismos prohiben.

El aparato telefónico "inteligente", también conocido como "celular", ha llegado a convertirse en todo un sistema educativo que, en muchas de las ocasiones, ha rebasado a los sistemas escolares formales, convirtiendo a todo lo que presenta en verdaderas lecciones magistrales y conocimiento de realidades y contextos tan lejanos, así como la difusión de hechos positivos o negativos acontecidos y difundidos al instante; es el centro principal de entretenimiento y de comunicación instantánea hacia todo el mundo y la principal suplente de la educación presencial utilizando la educación virtual y a distancia.

El celular, es el principal aliado del gran poder virtual, ese que educa, difunde y obliga a consumir; volviendo tendencia los diferentes productos que la industria comercial, alimenticia, de moda y de bienes y servicios genera y presenta como "indispensables" ; lo mismo que el consumo cultural y audiovisual que los zombis deben obedecer y así, agachados, aceptar, teniendo a cambio una autoestima alta al verse como "zombis bonitos" con una foto de perfil presentada con el mejor ángulo y aceptada con miles de likes del resto de la legión.

"En México (2026) existen aproximadamente 144.5 millones de líneas celulares activas reportadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones".

Comentarios: gibarra@uaslp.mx