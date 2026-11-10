Leviatán: Agenda y debate

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Focos rojos en la salud mental de la comunidad universitaria de la UASLP. Después de conocerse los diagnósticos 2025 y 2026 de la salud mental en la máxima casa de estudios que identifican claramente variables que deberían preocupar y, sobre todo, ocupar al rector Alejandro Zermeño dada la coexistencia y ocurrencia de hechos visibles públicamente o no, que se suman a la lista de incidentes, accidentes y hechos desafortunados o fortuitos, por la falta de prevención y deficiente respuesta ante diversas crisis que ponen el riesgo la integridad física y mental de la comunidad universitaria, se suma la trágica caída de un joven del tercer piso en la facultad de medicina, sobreviviendo afortunadamente pero con lesiones que ameritaron su hospitalización, con el grave silencio y opacidad institucional ante la versión de que era un intento de suicidio, emitiendo pocos y breves comunicados en los que de forma extraña e irresponsable pretendieron deslindarse que no era un tema de seguridad, sino uno "de salud mental". Ante esta realidad, la probabilidad de riesgo para la UASLP se incrementa y agrava cuando en un año, el riesgo de autolesión se incrementó casi 3 puntos porcentuales, al reflejar en promedio el diagnóstico 2025 que el 14.8% de la comunidad presentaba algún riesgo de este tipo, mientras que en el de 2026, fue del 17.9%, siendo lo más grave, ya con datos de este año, en el análisis por facultad, los resultados mucho más graves y preocupantes que este riesgo alcanzó: en la facultad de Ciencias Químicas, el 34.7%; en el Hábitat, el 32.4%; en Ciencias de la Información el 30%; en Agronomía y Veterinaria, el 29.5%; en la zona media el 25.4%; en Ciencias Sociales y Humanidades, el 24.4%; en la facultad de medicina, el 24.1% y, en la facultad de Psicología, el 22.7%, sumándosele a ello que, en este 2026, casi 8 de cada 10 personas universitarias, en promedio de 20.43 años de edad, presentan algún indicio de depresión; el 65% tienen síntomas de ansiedad; el 42.1%, síntomas de trastorno por estrés postraumático; el 66.6%, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y sólo el 50% se clasifica familiarmente funcional. La seguridad, tranquilidad, integridad física y mental de los jóvenes en la UASLP es responsabilidad y debe ser prioridad de la institución, sus funcionarios y profesores, cuidando además que los egresados que se integren a la vida productiva no lleven esos síntomas y conductas a su desempeño profesional. ¿Qué espera el rector que ocurra, para actuar, prevenir, mitigar y atender esta cruda realidad con eficiencia y sin burocracia o demagogia?

La abulia y silencio de la Secretaría de Ecología del Estado es cómplice de la irresponsabilidad ante la mala calidad del aire. Según las mediciones de calidad del aire, poca y mala por las contadas estaciones de monitoreo de la SEGAM operando en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en los últimos 11 días consecutivos se ha tenido un alto grado de riesgo para la población sensible al estar este indicador de forma permanente en semáforo naranja, tercer lugar en gravedad en una escala de 5 fases, en el que se incrementa el riesgo a la salud y se recomienda la reducción de actividades de personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años y personas gestantes, sin que hayan emitido comunicado para informar y proteger la salud de la población, ni tampoco iniciar acciones para mitigar esta preocupante realidad y con ello minimizar escenarios de riesgo. ¿Cuántos días más esperará Sonia Mendoza para emitir una alerta, o estará esperando que sus amigos inexpertos en estos temas que tiene como funcionarios le asesoren a que lo haga?

¿Por qué la resistencia de la directora de turismo municipal de la capital de hacer público el observatorio de turismo de la capital? Aún y cuando Claudia Peralta presume que este observatorio ha ganado premios nacionales e internacionales; que es ejemplo y modelo de políticas públicas en la materia; que ha sido reconocido en foros de expertos y congresos; que ella misma continúa compartiendo cifras del comportamiento turístico en conferencias, reuniones y a la prensa sin ofrecer fuentes o metodologías; que su "infalible" asesor cubano lo defiende con mucha saliva y poco argumento y que, en incontables ocasiones se ha comprometido y le han ordenado publicar la página web del observatorio turístico, sin duda importante y necesario si fuera público, presuntamente conformado desde 2022, continúa sin conocerse y en la opacidad su sitio en internet y redes sociales, sin que nadie conozca los resultados, metodología y frecuencia de los estudios y análisis que presumen realizar. ¿Cómo tener la certeza de la información del comportamiento turístico en San Luis Capital, si solo la directora conoce si se han generado seriamente los resultados?

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¿Qué hay detrás del mal servicio y pésima calidad del transporte público de pasajeros? Con la permisibilidad de la titular de la SCT del estado, Araceli Martínez Acosta a favor de permisionarios de transporte público, continúa la violación impune a la ley estatal del transporte a pesar de que ella misma y los permisionarios y concesionarios han aceptado que siguen circulando cientos de camiones urbanos y taxis con más años de antigüedad de los que la ley permite, así como que existe déficit de unidades para cubrir la demanda; que sus horarios son irregulares y hay falta de constancia en las rutas; que empresas de transporte no tienen su registro formal y que existen múltiples efectos negativos de la operación de camiones y taxis en la contaminación, el servicio, la accesibilidad, la calidad y la presentación, agravándose día a día con otras violaciones flagrantes: Que la mayoría de los conductores manejan permanentemente de forma imprudencia, temeraria y agresiva; violentos, desaseados y con maltrato a los usuarios; con unidades sucias, descuidadas y en mal estado mecánico y estético y siempre amenazando con bloquear el tránsito de calles y avenidas, exigiendo incrementos a las tarifas y para colmo, solicitar casi 2 mil 800 millones de pesos para comprar nuevas unidades y cubrir su déficit. ¿Qué intereses o acuerdos existen entre la SCT y permisionarios para que continuar permitiéndose esta situación?

¿A quién quiere engañar Sara Rocha con lo poco que queda del PRI? Con la intención de pretender ser candidata a la alcaldía capitalina, según corre el rumor, por el acuerdo entre liderazgos nacionales ya sea entre los del PRI y el PAN y los del PRI y el PVEM, argumentando que es realiza "gestiones" como parte de sus funciones como diputada con el apoyo de algunos pocos seguidores del huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, realiza la diputada, "defensora por México" y presidenta del PRI, eventos en colonias con lonas con su imagen, nombre y el logotipo del PRI, presuntamente actos anticipados de precampaña, prometiendo gestionar sin concretar: agua, pavimentación y seguridad, con el municipio de la capital o con el gobierno estatal, sin aclarar ni transparentar aún las cuentas por la venta de miles de tinacos, rotulados con su nombre y el logotipo del PRI, así como de cientos de calentadores solares. Sara Rocha debería mejorar su trabajo como diputada, penúltimo lugar según congreso calificado, con una calificación de -4.79. Gracias por tu lectura.