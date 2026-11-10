Francamente, no creo que Efraín descanse en paz

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Me niego a imaginar a Efraín resignado a la quietud de un descanso eterno. Quienes tuvimos la suerte de cruzarnos con él por los pasillos de la universidad, de coincidir en las cabinas de Radio y Televisión Universitaria o de alargar una plática cualquiera con un café de por medio, sabemos bien que el reposo absoluto le resultaría, cuando menos, una contradicción. Si algo le espera del otro lado, seguro tiene la forma de una cabina enorme donde anda ajustando cables con paciencia infinita, acomodando discos y discutiendo con esa lucidez tan suya el tempo exacto de un allegro con brío.

Su partida nos deja a todos un hueco enorme en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Con él no sólo se nos va un ingeniero brillante; se nos va un amigo entrañable, un profesor sabio y querido; un universitario de cepa de los que ya casi no encontramos. Efraín tenía esa virtud bellísima de unir dos mundos: sabía todo de frecuencias, circuitos y acústica, pero jamás los vio como fórmulas frías de laboratorio. Para él, la técnica era simplemente el puente para que la música, la palabra honesta y las ideas llegaran sin interferencias a los oídos de la gente.

Durante décadas, su voz y su oído afinadísimo le dieron alma a Radio y Televisión UASLP. Produciendo, conduciendo o enseñando en los salones, nos enseñó a escuchar de verdad. Y lo hacía sin poses ni aires de maestro severo: enseñaba como quien te comparte con entusiasmo una canción que le fascina. Tenía una sonrisa franca siempre a mano, una anécdota a flor de labios y el don de explicarte la acústica más compleja o una historia de nuestra universidad con una sencillez desarmante. A pie de consola formó a generaciones enteras de chavos y chavas, enseñándoles el oficio con el cariño y la generosidad con la que se cuida a la familia.

En medio del ruido diario, las prisas y la frialdad de las pantallas, toparse con Efraín era volver a lo que de verdad importa: la curiosidad genuina, la generosidad de compartir lo que se sabe y esa alegría contagiosa por la cultura.

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Por eso, no le deseemos silencio a quien dedicó su vida entera a llenarnos el mundo de los buenos sonidos y mejores conversaciones. Estoy segura de que, mientras en San Luis Potosí se encienda un micrófono universitario o alguien ponga una sinfonía con el corazón abierto, Efraín andará por ahí, sonriendo detrás del cristal de la cabina y cuidando que nada distorsione la señal. Cinco, cuatro, tres, al aire, querido Efraín.

Envío: con el cariño sincero de Marcos y mío, a la familia y amigos de Efraín Ochoa Aguirre, que no fue la voz de Radio Universidad, fue su corazón.