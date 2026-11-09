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Una nueva historia comienza para Isabella

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Una nueva historia comienza para Isabella

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Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      ¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, la primera vez que viste un gato?

      Eras apenas un cachorro de unos cuantos meses de nacido, pero le ladraste como si supieras del encono que siempre ha habido entre perros y gatos. El gato te ignoró, y con olímpico desprecio te dio la espalda -el lomo- y se alejó a paso lento. Tú me miraste sin entender. Yo tampoco entiendo a los gatos, Terry. Sé que hay quienes los entienden, y los admiro, porque sé que el gato, cualquier gato, es más inteligente que yo. 

      Habrás oído lo que el perro y el gato dicen hablando del hombre. El perro dice: "Me tiene en su casa. Me cuida. Me alimenta. Debe ser Dios". El gato dice: "Me tiene en su casa. Me cuida. Me alimenta. Debo ser Dios".

      Espero, Terry, que en el mundo en que ahora estás los perros y los gatos ya no anden como perros y gatos.

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