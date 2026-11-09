El monstruo es suyo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

No admitas nada. Niégalo todo. Jamás reconozcas una derrota. Nunca te disculpes. Esas eran las recomendaciones que Roy Cohn daba a Donald Trump. No cedas a las presiones. Sea cual sea la realidad, proclama tu victoria. Detrás de ese manual está la convicción de que la verdad no importa y que la memoria de la gente es breve. Lo que cuenta es imponer el cuento. La realidad es irrelevante. Por eso importa no dar, en ningún momento, muestra de flaqueza. El poder se demuestra como infalibilidad. Admitir un error es dar señales de vulnerabilidad. Las enseñanzas del asesor legal del senador McCarthy han sido la base estratégica del trumpismo. No reconocer jamás una equivocación, no admitir ningún revés: festejar una victoria tras otra. Lo que pase es irrelevante. Si los votantes te han rechazado, niégalo. Acusa a tus enemigos de fraude y proclámate, con toda seguridad como ganador.

Esta semana, el presidente Trump siguió fielmente las enseñanzas de Cohn, su tutor, el gran defensor de los mafiosos. Aceptó que los republicanos habían perdido la elección intermedia, deslindándose del resultado. Ellos perdieron. Yo no. Si yo hubiera estado en la boleta electoral habría arrasado. No importa lo que dicen las encuestas. No cuenta lo advierten los votantes. Para Trump la derrota es inconcebible. Todos son culpables, menos yo. El populista es el inocente perpetuo.

Claudia Sheinbaum sigue el mismo instructivo del macartista. No está dispuesta a admitir nunca un error. No asume en ningún momento responsabilidad por lo que ha hecho o por lo que ha estado dispuesta a heredar. Los responsables son siempre los otros. Están en el pasado reciente o remoto, pero nunca son los integrantes de su grupo político, nunca sus aliados, nunca es ella misma. A la presidenta Sheinbaum no le incomoda en lo más mínimo ponerse de espaldas a la realidad para negar lo evidente. Cuando los hechos apuntan claramente a la responsabilidad de su grupo político en un escándalo público, la presidenta sigue puntualmente el manual del mafioso: niega lo evidente, evade la responsabilidad y emprende una agresiva campaña de amenazas. Mientras más comprometedora la realidad, más grotesca la evasiva y más agresiva la intimidación.

Claudia Sheinbaum, discípula inconsciente de Roy Cohn, decidió esta semana construir una realidad alternativa para negar lo inocultable: que el INE de Taddei es un monstruo de Morena. Morena la encumbró. Morena la celebró. Morena quitó todos los obstáculos a su ambición. ¿Cómo negar que fue Morena quien impuso con sus trucos a la recomendada del gobernador de Sonora? ¿Cómo olvidar que los morenistas festejaron su llegada como un triunfo de partido y que le obsequiaron poderes absolutos en la administración del instituto? ¿Cómo desconocer que Taddei correspondió a sus patrocinadores actuando como abogada del partido oficial dentro del INE? Morena no se puede desentender de Taddei, como no puede desentenderse de las consecuencias de la reforma judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordamos el desaseo de su nombramiento, las decisiones que beneficiaban sistemáticamente al partido gobernante y golpeaban con la misma regularidad a los opositores. Recordamos también los poderes que le dio primero el tribunal y que luego ratificó el congreso morenista. Pero la presidenta Sheinbaum quiere hacernos pensar que Taddei no es criatura de Morena. La argumentación de la doctora es asombrosa: los culpables de la llegada de Taddei son esas minorías que apenas actuaron como testigos de su designación. La presidenta nos invita a ignorar lo que hemos visto. El ojo que importa es el ojo del poder. Cuando la presidenta lava las manos de su partido reitera su desprecio por la verdad e impone un alegato a su secta. Todos a repetir la misma consigna absurda: Taddei no es nuestra criatura. A quien hay que investigar es a Córdova y a Woldenberg. El culpable es siempre el otro.

No es creíble la preocupación del gobierno por el desprestigio del INE. Carcomer su respetabilidad ha sido su propósito. El mapa de las instituciones ha terminado de ajustarse a sus deseos: un poder judicial arruinado; un tribunal electoral sometido y un instituto electoral desprestigiado. No me digas lo que dice la ley, dime quién es el juez, decía Roy Cohn. Los jueces, los árbitros, los reguladores son brazos del régimen.