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"Para la crianza de gallinas,

los ambientes urbanos no son

lo mejor, ni para las gallinas ni

para los humanos".

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Alejandro Macías, infectólogo

Regalar gallinas ponedoras no es una política pública, es una ocurrencia. Pretender que fortalecerá la "soberanía alimentaria" es risible. Ni siquiera ofrecerá huevos baratos. Terminará con muchas gallinas muertas por descuido o desconocimiento, pero además generará riesgos de salud pública.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer el 17 de noviembre su nuevo "programa social" Gallinas en Casa dentro de la estrategia Casa Ecológica. Pretende regalar 15 gallinas ponedoras a familias con terreno para poner un corral de 10 metros cuadrados. No es la primera vez que lo hace. En 2022, como alcaldesa de Iztapalapa, anunció un programa llamado Mujeres con Huevos que daría 25 mil gallinas a 2,500 mujeres. "Inicialmente se les entrega el ave con alimento, pero se trata de que se les vaya alimentado con comida hecha en casa", dijo entonces.

Ella y sus simpatizantes afirman que el nuevo programa defiende la economía popular y subrayan que una parte importante del territorio de la Ciudad de México es rural. Quizá, pero las críticas han sido muchas.

"Tener gallinas en áreas urbanas no es inocuo", señala Xavier Tello, experto en salud pública. Estos animales generan riesgos de transmisión a humanos de enfermedades como la salmonelosis, que pueden portar aves aparentemente sanas y que se contagia por heces; la campilobacteriosis, que producen las bacterias intestinales de las aves; la psitacosis, de una bacteria que se inhala en el polvo de secreciones y excrementos; la influenza aviar, una infección viral; y la histoplasmosis, provocada por hongos y que se contagia por inhalación de esporas.

El doctor Alejandro Macías, infectólogo responsable de enfrentar la pandemia de influenza de 2009, comenta: "Las heces de las gallinas son un problema de aseo si no se van a la masa orgánica del suelo, además de que contienen potenciales patógenos de enfermedades intestinales graves, como Salmonella o Campylobacter".

El manejo de las gallinas por quienes no tienen experiencia ni conocimiento puede llevar a maltrato animal. "Si las personas no saben cuidar un perro, menos van a poder cuidar 15 gallinas", declaró a Proceso el etólogo Rodrigo Estrella. Las gallinas serán muy populares en un principio, pero cuando las familias se den cuenta del trabajo que representan las abandonarán o sacrificarán.

Criar aves de corral requiere de conocimiento, dedicación, inversión y tiempo. Ni una asesoría inicial ni un mes de alimento regalado convertirán a un citadino en un avicultor. Montar un corral no implica solo poner una malla perimetral; hay que colocarlo en un suelo con buen drenaje e incluir una caseta techada para proteger a las aves del sol, una cama con material absorbente, un área polvosa para que puedan limpiar el plumaje y librarlo de parásitos, unas perchas para dormir, unos nidos o ponederos, y comederos y bebederos.

Lo peor es que los huevos saldrán muy caros. Una docena cuesta hoy en el supermercado entre 24 y 39 pesos. Con el gasto y el trabajo, el costo de los caseros superará el precio comercial. Las grandes empresas avícolas pueden vender más barato por sus economías de escala, de las que carecen los corrales caseros.

Es significativo que la jefa Brugada no ha dado a conocer los resultados de Mujeres con Huevos. ¿Cuántas siguen produciendo? No lo sabemos, porque estas ocurrencias solo buscan comprar votos. Se necesitan muchos huevos para presentarlas como una política pública que beneficia la ecología o la economía familiar.

Desfile

El gobierno mueve el festivo por el aniversario de la Revolución al lunes inmediato anterior, pero hace un desfile en el centro de la Ciudad de México el 20, afectando las actividades de decenas de miles. ¡Pónganse las pilas!: hagan el desfile en el feriado o regrésenlo al 20.

www.sergiosarmiento.com