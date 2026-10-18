La belleza no alcanza para tapar el miedo

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Donald Trump volvió a señalar que los cárteles controlan México. El hombre más poderoso del mundo haciendo una publicidad difícil de contrarrestar con playas turquesa y música alegre. Nosotros invitamos a conocer el paraíso y él advierte quiénes, según dice, lo administran. A ver qué agencia de publicidad nos arregla eso.

Su afirmación mete a todo el país en el mismo costal. Pero indignarse con Trump no desaparece los territorios donde el crimen cobra, amenaza y decide. Tampoco borra los señalamientos contra políticos por protegerlo. Para desmentirlo hace falta gobernar. Con declararse ofendidos no alcanza.

La marca México está desgastada y ese desgaste corresponde con la violencia, la ingobernabilidad y la corrupción de diversas regiones. Nos perjudica lo que se dice de México. Nos perjudica mucho más que nuestras autoridades sigan aportando material para decirlo.

Best Countries 2026, de WPP BAV, retrata esa contradicción. Entre 85 países, México ocupa el segundo lugar por su comida, el 78 en seguridad y el 79 en ausencia de corrupción. Nos reconocen la cocina y desconfían de nuestras instituciones. Buen provecho y ojalá no lo asalten o extorsionen en la calle.

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Expedia incluyó a Holbox entre los diez destinos en tendencia para 2027, según el crecimiento de búsquedas. Buena noticia. Nuestras bellezas siguen despertando interés, aunque buscar vacaciones no equivale a confiar en las autoridades. La naturaleza hizo su parte. Lástima que no pueda nombrar mejores gobiernos.

Millones de extranjeros vienen, disfrutan y regresan con bien. Sería absurdo negarlo. También lo sería usar esas llegadas para asegurar que la inseguridad no cuesta. ¿Cuántos eligieron otro país? ¿Cuántos padres descartaron un intercambio académico? Nadie está obligado a mandarle a Turismo una explicación de por qué prefirió irse a otra parte.

Claudia Tacoronte vino de España a estudiar a Morelos y fue asesinada en Cuautla. El juicio por los asesinatos de Callum y Jake Robinson y Jack Carter Rhoad volvió a colocar a Ensenada en las noticias internacionales. El fallo de culpabilidad merece reconocerse. También recordó al mundo que tres jóvenes vinieron a surfear y perdieron la vida.

Esta semana, Morelos agregó la liberación del presunto líder criminal "Güero Gym" a cambio de recuperar a tres agentes retenidos. Salvarlos era prioritario. Explicar cómo terminaron en esa situación también. En Jalisco, el reclamo por agua limpia acabó entre enfrentamientos y denuncias de abusos policiales. Vaya manera de promover la capacidad de nuestras autoridades.

La cuenta llega a hoteleros, restauranteros, trabajadores y familias que dependen de que alguien escoja México. Ellos se esfuerzan por recibir al visitante mientras sus gobernantes les complican el negocio. Después les ofrecen promoción turística. Primero le espantan al cliente y luego les regalan un folleto.

Podemos presumir nuestras playas. Lo que no podemos es esconder el miedo y la desesperanza que se viven detrás de la postal. Antes de cambiar la imagen hay que cambiar esa realidad. Mientras tanto, seguiremos pagando campañas para presumir el país y gobiernos para desprestigiarlo.

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(Especialista en seguridad)