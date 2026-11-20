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Yo soy ese niño que está haciendo la tarea del colegio a la luz de una lámpara maravillosa, llamada de Aladino. El depósito donde esa lámpara guarda su petróleo es de cerámica que imita mármol, y su tubo de cristal es fino y alto. No tiene mecha, sino algo que oigo nombrar con misterioso acento: capuchón. Es un cono de tela que, encendido, da una luz clara y fija, no como la opaca y oscilante de las otras lámparas. Mi papá ha comprado con sacrificio la de Aladino para que mi hermano y yo, dijo, no nos acabemos los ojos haciendo la tarea. Mi mamá, orgullosa, muestra la lámpara a las vecinas, que la admiran por fuera y la envidian por dentro. ¿A qué lo de la lámpara? Porque es el año 44 del pasado siglo; la Segunda Guerra se libra todavía en Europa y el Pacífico; es necesario ahorrar energía eléctrica. En Saltillo, pequeña ciudad del norte de México, hay apagón todas las noches. El niño que soy yo siente que al hacer la tarea a la luz de una lámpara está contribuyendo a la victoria aliada. Además don Hipólito Arizpe, radiestésico, papá de mi compañerito Mike, nos ha dicho que a los niños que no hacen la tarea se los lleva un hombre muy malo que se llama Hitler. Pasan los días y veo a mi padre y a mis tíos en la cocina de la casa del abuelo. Tienen un periódico abierto: "¡Hitler se suicidó!". Me alegro: ya no hay peligro con lo de las tareas. Y meses después: "Japón se rinde. La guerra ha terminado". Ahora sé que la guerra no ha terminado todavía. Las guerras nunca acaban. Estados Unidos, Rusia y China, ayer aliados en la lucha contra el Eje, hacen hoy un pacto de paz que vale lo mismo que el papel en que está escrito. La Guerra Fría tuvo ayer dos combatientes. Ahora tendrá tres, que recelan ya cada uno de los otros dos, aunque se den la mano y se sonrían. Dicen que Churchill dijo cuando le preguntaron con qué armas se combatiría en la Tercera Guerra: "En la Tercera no sé, pero en la Cuarta se combatirá con palos y con piedras". Hacía alusión a la amenaza nuclear. En el Cine Río 70, de Monterrey, que ese año maravillaba a todos por su audaz forma cupular sin sostenimiento de columnas, vi una película llamada "La Crónica Helstrom". La guerra con armas nucleares acababa con la vida en el planeta y lo dejaba convertido en un erial. La cámara apuntaba al suelo. Se movía levemente el polvo y aparecía la única criatura que había sobrevivido a la destrucción total: una cucaracha. La imagen, aunque imaginaria, vive en mi imaginación. He aprendido que el cine es el profeta de nuestra época. Lo que sucede en el mundo veraz de la pantalla sucederá después en el mundo mentiroso de la vida. Ojalá yo me vaya antes de que la cucaracha venga... El individuo le preguntó a la suripanta: "¿Cuánto cobras?". "2 mil pesos" -respondió. "Te daré 4 mil -ofreció el tipo-. Pero lo haremos como a mí me gusta". Preguntó, cautelosa, la mujer: "¿Cómo le gusta?". Respondió el sujeto: "Fiado"... Un pequeño señor le dijo al juez de lo familiar: "Quiero divorciarme de mi esposa. Desde hace 10 años me arroja todos los días los platos a la cabeza". Inquirió el juzgador: "¿Y hasta ahora viene a divorciarse?". Explicó el señorcito: "Es que ya está agarrando puntería"... Aquel salaz sujeto logró al fin que la mujer de su compadre aceptara ir con él al Motel Kamawa. Cuál no sería su sorpresa -frase inédita- cuando al llegar ahí vio a su esposa y al compadre en el momento en que salían del motel. Le dijo el tal compadre: "Estamos parejos, compadrito. Usted con mi mujer; yo con la suya". Respondió, atufado, el otro: "Nada de que estamos parejos, compadre. Usted ya va saliendo; yo apenas voy entrando"... FIN.