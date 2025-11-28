Guía de calificadores

En estos días circula un mensaje, con la referencia de Vinetur, que hace un recuento de “los vinos que lideran el mundo en 2025”, proponiendo un “meta ranking que reúne las valoraciones más influyentes para revelar los líderes de este año”. Muy interesante, ¿pero quiénes son los jueces de este “Ranking consolidado de excelencia 2025”, como se lee en el encabezado de la publicación? Aquí una lista de breves perfiles:

Wine Spectator (WS)

Wine Spectator es una de las publicaciones norteamericanas de vino más influyentes del mundo, conocida por su sistema de catas a ciegas y por una extensa base de datos de reseñas. Fundada en 1976, combina periodismo especializado, reportajes sobre regiones vitivinícolas y protagonistas, y rankings anuales que influyen directamente en el mercado global. En general, sus críticos tienen una marcada preferencia por vinos norteamericanos, italianos y chilenos, inclinación que los aleja de su pretensión de ser reconocidos por consistencia y enfoque metodológico.

James Suckling (JS)

James Suckling es un crítico estadounidense con décadas de experiencia, conocido por su estilo directo y por otorgar valor significativo a la expresión emocional del vino. Fue editor en Wine Spectator antes de independizarse. Publica miles de reseñas anualmente, viaja constantemente y es particularmente influyente en vinos europeos y asiáticos. Parece tener una estrategia de otorgar uno o dos puntos más de lo que realmente sería lo más objetivo y así encabezar con frecuencia las referencias comerciales.

Wine Advocate (WA)

Creado por Robert Parker, The Wine Advocate es responsable de popularizar la escala de 100 puntos en la evaluación de vinos. Aunque Parker ya no califica activamente y el peso que tenía en otras décadas ha disminuido considerablemente, el equipo editorial mantiene su prestigio. Su enfoque técnico, detallado y basado en catas meticulosas sigue siendo referencia para coleccionistas y productores. Especialmente me parece relevante el trabajo de Luis Gutiérrez para vinos españoles, argentinos y chilenos.

Jeb Dunnuck (JD)

Jeb Dunnuck fue parte del equipo de Wine Advocate antes de fundar su propia plataforma. Antes un ingeniero aeroespacial, ahora se especializa en el Ródano y California. Destaca por un estilo descriptivo, profundo y muy técnico. Sus catas son valoradas por su precisión y por reflejar su conocimiento de terroirs específicos.

Decanter

Decanter es la revista de vino más antigua del Reino Unido y una de las más respetadas del mundo. Sus evaluaciones son realizadas por Masters of Wine y especialistas regionales. Organiza los Decanter World Wine Awards, uno de los concursos más influyentes globalmente. Irregular y a veces parcial, pero sigue siendo referencia en Europa.

Vinous

Fundado por Antonio Galloni, excrítico de Wine Advocate, Vinous combina tecnología, video y análisis detallado. Su equipo global cubre regiones clásicas y emergentes con un enfoque moderno y profundo. Seria y exigente, destaca la labor de Neal Martin para Borgoña y Burdeos.

Wine Enthusiast (WE)

Publicación estadounidense que mezcla reseñas con cultura del vino. Sus críticas son claras, accesibles y amplias en cobertura, especialmente de EE.UU., América Latina y Europa. Irregular, es gratuita lo que la hace popular.

International Wine Challenge (IWC)

Competencia británica famosa por su rigor: todos los vinos se catan tres veces por jueces distintos. Entrega premios muy valorados por la industria. Como todo concurso, sus resultados dependen de una cantidad de factores que los convierten en algo poco objetivo.

Decanter World Wine Awards (DWWA)

Certamen organizado por Decanter con paneles de expertos internacionales y miles de muestras al año. Sus medallas son reconocidas globalmente, aunque, de nuevo, losconcursos son poco fiables debido a las condiciones de cata y al número de jueces.

Nótese que no apareció referencia alguna de Vivino.

