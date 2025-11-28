El gran venado cola blanca estaba a menos de cien metros de distancia. Lucía, majestuoso, su espléndida belleza, su cornamenta de doce puntas, su arrogancia.

Le apuntó cuidadosamente y disparó.

El ciervo ni siquiera oyó el disparo. Y es que el arma de este cazador no era un rifle: era una cámara fotográfica con lente telescópico. La imagen de la bella criatura cuelga ahora en la oficina de mi amigo como preciado trofeo.

Cada día cobra más auge esa afición, la fotografía cinegética. Quienes la practican son amantes de la naturaleza, y con paciente celo buscan lograr la estampa de un ave o una criatura animal para eternizarla con su cámara.

Una bella forma de cacería es esta en que la presa, por así llamarla, sigue viva después de ser cazada

Cacería de vida es, y no de muerte.

