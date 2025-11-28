logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A

El gran venado cola blanca estaba a menos de cien metros de distancia. Lucía, majestuoso, su espléndida belleza, su cornamenta de doce puntas, su arrogancia.

Le apuntó cuidadosamente y disparó. 

El ciervo ni siquiera oyó el disparo. Y es que el arma de este cazador no era un rifle: era una cámara fotográfica con lente telescópico. La imagen de la bella criatura cuelga ahora en la oficina de mi amigo como preciado trofeo.

Cada día cobra más auge esa afición, la fotografía cinegética. Quienes la practican son amantes de la naturaleza, y con paciente celo buscan lograr la estampa de un ave o una criatura animal para eternizarla con su cámara. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Una bella forma de cacería es esta en que la presa, por así llamarla, sigue viva después de ser cazada

Cacería de vida es, y no de muerte.

¡Hasta mañana!... 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

4T: cancelación y posverdad
4T: cancelación y posverdad

4T: cancelación y posverdad

SLP

PULSO

Valor de la tecnología
Valor de la tecnología

Valor de la tecnología

SLP

PULSO

Renuncia forzada
Renuncia forzada

Renuncia forzada

SLP

PULSO