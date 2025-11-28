Este sábado, Festival de Bandas Sinfónicas

Ciudad Fernández.- Este sábado se llevará a cabo el Festival de Bandas Sinfónicas en la plaza principal, en el que participarán orquestas de varios estados de la República. Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para efectuar el Festival a partir de las 6 de la tarde.

En el evento participarán grupos y bandas sinfónicas, estarán participando la Banda Sinfónica Rioverde 400, Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de la Subsecretaría de Cultura Colima.

Banda de Santa Cecilia de Fresnillo, Zacatecas, así como la Juvenil Municipal de Hidalgo.

Además de la Banda Sinfónica Andantinos Musical de León, Moreno García de Charcas.

La Banda Sinfónica Municipal de Pozos y de Ciudad Valles.

Banda Sinfónica Juvenil Santiago del estado de Querétaro.

También estará participando el Ballet Folklórico Envejeciendo con Amor y Academia de Ballet Clásico Giselle. El concierto será de 50 minutos con bailarines de ballet y ballet folklórico., se invita a la población para que acuda en familia a disfrutar del evento. musical.