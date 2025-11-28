Miente Tecmol sobre despensas recibidas

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que son mentiras las que refiere el Tecmol sobre el acopio de 42 mil despensas, cuando a Sedesore apenas han llegado 20 mil.

Cuando se le pidió su opinión al alcalde sobre la información vertida sobre José Luis Romero Calzada “Tecmol” de que en un mes le han llegado 42 mil despensas, mientras que a su excolaborador y exregidor, Jesús Guadalupe González Vargas le habían llegado apenas cinco mil, Medina refutó eso como una mentira.

Esta mañana, el munícipe recorrió el área donde descargaron 20 mil despensas, junto a González Vargas, agradeciendo al Gobernador del Estado por este envío.

Luego comentó que no entrará en polémica con nadie sobre las despensas enviadas a Romero Calzada o a la delegación de la Sedesore.

