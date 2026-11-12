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No me digas lo que valoras. Enséñame tu presupuesto

y te diré lo que valoras".

Joe Biden

La sesión duró 19 horas y los diputados examinaron más de 1,400 reservas al Presupuesto de Egresos de 2027. Terminó a las 4:30 de la madrugada de este 11 de noviembre. Pero fueron "19 horas de hablarle al espejo", me dijo en radio el diputado panista Federico Döring. La aplanadora del partido hegemónico bateó todas las propuestas de modificación, menos una que venía de arriba: quitarle 6 mil millones de pesos al INE.

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La Cámara de Diputados anunció al final que había aprobado un presupuesto de 10 billones 636 mil millones de pesos, pero la cifra es engañosa. Se trata del "gasto neto total devengado", que incluye partidas virtuales o diferidas, como las Adefas. Hacienda usa en sus Criterios Generales el "gasto neto pagado", 10 billones 515 mil millones. Parece un cambio pequeño, pero la diferencia es de 121 mil millones, más que los 73 mil millones presupuestados para la Secretaría de Salud.

La deuda pública la aprobaron el Senado y los diputados en la Ley de Ingresos, pero el presupuesto, cuya aprobación es facultad exclusiva de la cámara baja, prevé para 2027 un "costo financiero" --el servicio de la deuda-- de un billón 575 mil millones de pesos. Es mucho más que el billón 25 mil millones de los "programas sociales prioritarios" y que los 576 mil millones de la Secretaría de Educación Pública. Endeudarse, como ha hecho la 4T, tiene un costo importante.

Ha sido, además, un endeudamiento irresponsable e inconstitucional. El artículo 73 de la Constitución establece que "Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos". Pero el gobierno está proponiendo nuevo endeudamiento interno por 1.7 billones de pesos y externo por 13,500 millones de dólares, cuando sus "prioridades de inversión" suman apenas 560 mil millones de pesos y muchos de los proyectos no están diseñados para producir un incremento en los ingresos públicos. Por el contrario, se están previendo inversiones por 150 mil millones de pesos en "nuevos trenes" de pasajeros, incluyendo 17 mil millones para el Tren Maya, inaugurado en 2023 y que tiene un gasto operativo casi 10 veces superior a sus ingresos, que sabemos que perderán dinero, porque así ocurre en todo el mundo. En cambio, el gobierno está subiendo 140 por ciento los derechos de concesión de los trenes de carga.

La deuda pública alcanzará 21.7 billones de pesos en 2027. Se trata del 55.8 por ciento del PIB, lejos del 17.9 por ciento de 2006, cuando todavía no había "austeridad republicana" en el gobierno. Y el monto seguirá aumentando.

La presidenta Sheinbaum celebró ayer la aprobación del presupuesto con lo que dijo son incrementos de 11.3 por ciento en salud, 10.57 en educación y 11.5 en seguridad. Habrá que ver. En los Criterios no aparecen estas cifras. El gasto de la Secretaría de Salud sube 4.8 por ciento, el de servicios de salud del IMSS-Bienestar 8.9 por ciento. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el gasto público total en salud sería de 1.14 billones de pesos en 2027, 10.6 por ciento más que lo aprobado para 2026.

Pero una cosa es gastar más y otra gastar bien. El doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, ha señalado que el precio promedio por pieza de medicamento en 2018 era de 38.72 pesos. Ahora se ha disparado a 91.83 pesos.

El presupuesto es el compromiso más importante de un gobierno porque determina cómo gastará el dinero del pueblo. En México, sin embargo, el gobierno rechaza todas las propuestas de la oposición, sube el gasto todos los años, endeuda cada vez más al pueblo y usa el dinero para propósitos cuestionables.

INE y partidos

Los diputados le recortaron al INE 6 mil millones de pesos, pero ni un centavo a los partidos políticos. Estos recibirán en 2027 los 10,842.7 millones de pesos que tenían presupuestados.

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