Homo Sapiens Sapiens. ¿Entendiéndonos?

( 6ª parte )

Ya entendido el concepto de MASA CRÍTICA ahora veremos el crecimiento exponencial de nuestra población donde se refleja nuestro ÉXITO EVOLUTIVO, no por ser los mas rápidos o mas fuertes, si no por nuestra CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE, que después se transformó en nuestra CAPACIDAD DE MODIFICAR EL MEDIO AMBIENTE y que es lo que hoy después de ser un éxito está siendo nuestro PRINCIPAL FRACASO COMO ESPECIE, y nos tiene sumergidos en esta CRISIS MEDIOAMBIENTAL.

Una medida del éxito evolutivo en todas las especies es su número de especímenes. En nuestro caso, LA POBLACIÓN HUMANA y su desarrollo a través del tiempo, la cual analizaremos: Hace 70,000 años, 5,000 habitantes en el mundo; hace 10,000 años, 4 millones de habitantes; AÑO 500 A.C. 100 millones de habitantes; AÑO 500 D.C., 190 millones de habitantes; AÑO 1,100 D.C., 320 millones de habitantes; AÑO 1840 D.C., 1,200 millones de habitantes; AÑO 1900 D.C., 1,600 millones de habitantes; AÑO 1950 D.C. 2,000, millones de habitantes, y AÑO 2025 D.C. 8,250 millones de habitantes.

Como vemos desde nuestra SALIDA DE ÁFRICA como especie -o sea que al final todos somos descendientes de AFRICANOS-, nos tomó 70,000 años llegar a los 1,600 millones del año 1900 D.C., después de lo cual inicia una auténtica EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA, la cual irresponsablemente nos a llevado a los 8,200 millones de HOMO SAPIENS SAPIENS que somos actualmente, y que estamos depredando el planeta por dicha explosión demográfica, y principalmente por NUESTROS HÁBITOS SUPERCONSUMISTAS que no hemos podido modificar hasta el día de hoy, a pesar de estar empezando a pagar las consecuencias de dicho comportamiento, especialmente con el CAMBIO CLIMATICO que se refleja diariamente en el CALENTAMIENTO DE LA ATMÓSFERA, que a su vez se hace presente en INUNDACIONES, SEQUÍAS, SUPERHURACANES, INCENDIOS FORESTALES, etc.

A esta velocidad de crecimiento, se espera rebasemos los 10,000 millones de habitantes entre los años 2080s y 2090s, siempre y cuando siga disminuyendo la TASA DE NACIMIENTOS en el mundo. De no ser así llegaremos antes. Para lograr disminuir esa tasa de crecimiento existe una sola receta y se llama EDUCACIÓN. Estadísticamente los países con menores tasas de crecimiento demográfico son los que tienen mayor grado de educación.

Otras formas de disminuir la población y que son muy usadas por la naturaleza son las invasiones de depredadores al existir una sobrepoblación, lo cual es muy dificl que nos ocurra a nosotros HOMO SAPIENS SAPIENS. La otra forma son las ENFERMEDADES, EPIDEMIAS Y PANDEMIAS que diezman rápidamente a la población; este formato de equilibrio población es muy fácil nos pueda suceder a los HOMO SAPIENS SAPIENS, como la pequeña pandemia que padecimos hace algunos años y que solo mato a 10 millones de personas en el mundo lo cual no es nada contra nuestra población actual.

Además de estas formas directas de la naturaleza de equilibrar población, EXISTEN TRAS FORMAS NO TAN NATURALES entre las que se pueden destacar la entrada en la atmósfera de meteoros lo suficientemente grandes para provocar una EXTINCIÓN MASIVA como la de hace 65 millones de años. Y otra artificial que es producida directamente por nosotros mismos HOMO SAPIENS SAPIENS, y es la GUERRA, que esta arraigada en nuestros cerebros REPTILIANOS y con la que hemos convivido durante toda nuestra historia planetaria. Tan solo en las que llamamos 2 guerras mundiales, provocaron 14 millones de muertos en la GRAN GUERRA 1ª, y en la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 50 millones de muertos. Actualmente con la capacidad NUCLEAR de nuestros vecinos del NORTE EEUU, tenemos suficientes armas nucleares para acabar con todos la población humana en muy pocos días, sin contar los arsenales de Rusia, China e India. O bien en guerras de exterminio o GENOCIDIOS como el que está haciendo en estos momentos ISRAEL, matando de hambre y con disparos al pueblo de PALESTINA, que les estorba en su políticas SIONISTA DE EXPANSIÓN TERRITORIAL.