Homo Sapiens Sapiens, entendiéndonos

(Primera parte)

Hemos escrito dos artículos diferentes sobre la época actual llamada ANTROPOCENO y ser más consciente del CAOS ECOLÓGICO PLANETARIO en el que nos hemos metido cada uno de nosotros y heredaremos a nuestros hijos, nietos, bisnietos y próximas generaciones, inducidos por el CONSUMISMO en el que vivimos, todo lo anterior provocado, producido, fomentado, tolerado y apenas empezando a SUFRIRLO por cada uno de 8,200 MILLONES de HOMO SAPIENS SAPIENS que somos actualmente (y aumentando). En esta labor autodestructiva hemos sido siempre auxiliados por el GOBIERNO CORPORATIVO DEL MUNDO, esto es industrias de las COMUNICACIONES, FINANCIERA, PETROLERA, MINERA, AGRÍCOLA, ALIMENTICIA, TEXTIL, CEMENTERA, CONSTRUCCIÓN, etc., etc.

Ante nuestro desinterés como especie y como individuos, y después de acumular información durante años y observar en nuestro entorno cómo seguimos en esa misma carrera de autodestrucción del ECOSISTEMA MUNDIAL y que equivale a dinamitar nuestra propia casa, surge la interrogante de por qué lo estamos haciendo y cada vez a pasos más rápidos, a pesar de ver nuestro lapso de vida que a nivel CÓSMICO no es nada, 80 o 90 años contra 4,000 millones de años de existencia de nuestro planeta o bien 13,200 millones de años de existencia de nuestro universo. La conclusión puede ser que AÚN NO ENTENDEMOS los conceptos como VIDA, EVOLUCIÓN Y EXTINCIÓN principalmente, que son la razón de que cada uno de nosotros estemos actualmente en este micropunto azul del universo.

Así, analizaremos un poco las preguntas de QUIÉNES SOMOS, QUÉ HACEMOS AQUÍ, DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS, etc., sin tocar temas espirituales y religiosos que nos hacen aún más complejos, sino simplemente desde el punto de vista FÍSICO-QUÍMICO-MATERIAL.

Tu historia y la de todos nosotros HOMO SAPIENS SAPIENS inicia hace 13,200 millones de años con la creación del UNIVERSO ACTUAL con todo lo que contiene, por medio del llamado BIG BANG, el cual genera CLÚSTERS de GALAXIAS como la nuestra que llamamos VÍA LÁCTEA, que es una parte infinitesimal del Universo conocido y que mide aproximadamente 105,700 años luz y tiene forma de espiral, siguiendo la forma universal de la ECUACIÓN DE FIBONACCI que se repite por todo el universo en galaxias, sistemas planetarios, ciclones, flores, etc.

Dentro de nuestra espiral de la Vía Láctea y a una distancia de 27,000 años luz del centro de la galaxia, que es un hoyo negro, está nuestro SISTEMA SOLAR, que contiene entre varios planetas LA TIERRA, LA GAYA, GEA, PACHAMAMA, etc., que son los diferentes nombres que le hemos puesto nosotros mismos a nuestra casa.

Sin entrar en discusiones, hasta hoy es el único planeta que tiene VIDA, que es lo que nos diferencia del resto de planetas de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia y hasta hoy del resto del Universo.

Trataremos de recodarnos a nosotros mismos HOMO SAPIENS SAPIENS lo que es la VIDA, que es tan cotidiano que sin darnos cuenta como especie la estamos destruyendo y a nosotros mismos, al romper ese EQUILIBRIO CÓSMICO en el que vivimos, producto de esos 13,200 millones de años de historia.

Tal vez radica en ese olvido de que somos SERES VIVOS, nuestra indolencia ante nuestra propia destrucción en tan sólo 170 años hasta hoy, tomando como partida la llamada REVOLUCIÓN INDUSTRIAL que empezó en INGLATERRA en 1850 con la invención de las máquinas de vapor y que nos ha llevado hasta nuestra INDUSTRIA ACTUAL, que nos tiene metidos en esta INCONSCIENCIA ECOLÓGICA Y SISTEMA CONSUMISTA.

Por lo anterior, tratemos de definir qué es VIDA, un concepto tan cerca y tan lejos de nosotros. Desde el punto de vista BIOLÓGICO, es la CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS PARA NACER, CRECER, REPRODUCIRSE, EVOLUCIONAR, METABOLIZAR Y MORIR. Así de sencillo o de complicado, y suponemos que la vida inició en nuestro planeta hace 3,500 millones de años, con la formación de las primeras moléculas orgánicas, de ahí las primeras células, de ahí los primeros organismos multicelulares, de ahí las primeras bacterias y microbios, de ahí los primeros vegetales y animales y que a través de un proceso que llamamos EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES, aparecieron los antecesores de nosotros HOMO SAPIENS SAPIENS hace aproximadamente 2.3 millones de años como un PROTO-HUMANO llamado por nosotros mismos HOMO HABILIS y que después de nuestra propia evolución termina actualmente en TI, EN MÍ Y EN TODOS LOS 8,200 MILLONES DE HOMO SAPIENS SAPIENS que vivimos actualmente en esta nuestra casa-planeta.