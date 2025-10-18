Homo Sapiens Sapiens, Entendiéndonos
(4ª parte)
Como vemos, nuestra relación con el medio ambiente es por ser parte de un ECOSISTEMA cerrado dentro de nuestro planeta, y cada uno de nosotros HOMO SAPIENS SAPIENS somos otro ecosistema interior en nuestros cuerpos, donde habitan miles de especies de BACTERIAS Y MICROBIOS en diferentes partes y órganos, con lo cual somos parte de una SIMBIOSIS con ellos que se define como una ASOCIACIÓN DE INDIVIDUOS ANIMALES O VEGETALES DE DIFERENTES ESPECIES QUE OBTIENEN UN PROVECHO DE LA VIDA EN COMÚN. Como ejemplo, tenemos en la PIEL 2,532 ESPECIES DE MICROBIOS Y BACTERIAS, principalmente en nariz, codos y oídos. EN LA BOCA 3,632 ESPECIES DE MICROBIOS Y BACTERIAS principalmente en encías, paladar, saliva, garganta y lengua. Y el ejemplo más sensible por cada uno de nosotros es la llamada FLORA INTESTINAL, que se define como el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, cuyo número es superior a las 2,000 especies, que nos ayudan principalmente en la ABSORCIÓN DE NUTRIENTES de nuestros alimentos; en este caso podemos sentir directamente los efectos internos cuando afectamos su ecosistema que SOMOS NOSOTROS MISMOS y provocamos una alteración en nuestros habitantes internos, ocasionando muchas veces una enfermedad de mayor o menor grado en nosotros mismos, en este caso el medio ambiente de nuestra flora intestinal, pudiendo reducir su población o bien en casos extremos extinguirla sufriendo las consecuencias que sentimos en nuestro aparato digestivo. Este puede ser un ejemplo tangible de lo que estamos haciendo consiente o inconscientemente a nuestro planeta, al contaminarlo y afectarlo por nuestro CONSUMISMO especialmente, y por ignorancia de las consecuencias de dicha afectación negativa.
Ahora analizaremos la relación EXTERNA de nosotros HOMO SAPIENS SAPIENS con los animales que hemos domesticado a través de nuestro proceso evolutivo y cómo estas especies han sido beneficiadas en cuanto a sus poblaciones por el hecho de ser parte de nuestras vidas para diferentes usos, que pueden ser entre otros COMIDA, TRANSPORTE, TRABAJO, SEGURIDAD, COMPAÑÍA, etc. Para lo anterior enunciaremos nombre, años desde que se domesticó y población actual aproximada: PERRO 34,000 años, 600 millones. CERDO 14,000 años, 1,050 millones. CABRA 11,000 años, 1,000 millones. VACAS 10,500 años, 1,500 millones. BORREGOS 10,000 años, 1,200 millones. GATOS 9,500 años, 600 millones. GALLINAS 8,000 años, 22,000 millones. BÚFALOS 6,000 años, 210 millones. CABALLOS 6,000 años, 60 millones. BURROS 6,000 años, 41millones. CAMELLOS 6,000 años, 24 millones. PATOS Y GANSOS 6,000 años, 1,800 millones. GUAJOLOTES 3,500 años, 500 millones. Y CONEJOS 1,500 años, 800 millones.
Como vemos, las poblaciones de estas especies de animales son enormes actualmente, ya que tienen una utilidad para nosotros que decimos ser la ESPECIE DOMINANTE DEL PLANETA, y nuestra influencia en la mayoría de los casos de estos animales ha beneficiado su número de especímenes vivos, siendo el caso contrario a la mayoría de las especies salvajes que COHABITAN con nosotros el planeta, al grado que algunas de ellas han sido llevadas por nosotros mismos a LA EXITINCIÓN y otras están en grave peligro de quedar extintas con la consecuente AFECTACIÓN ECOLÓGICA NEGATIVA. Un ejemplo de esto último es la VAQUITA MARINA, de la cual hemos dado seguimiento desde esta columna y que de unos 6 años atrás se redujo su población de 35 especímenes a sólo 15 el día de hoy, por la pesca de la TOTOABA, que nos ofrecen en algunos restaurantes aludiendo que son de criadero, lo cual es bastante dudoso, por lo que te sugerimos al verla en una carta mejor no pedirla, ya que indirectamente puedes estar contribuyendo en lo personal a la extinción de esta especie TOTALMENTE MEXICANA, o sea que no tenemos a quién echarle la culpa.
Así de importante es tu comportamiento ecológico, ya que fomentas o extingues la vida de animales, vegetales, etc., que son parte del ECOSISTEMA y por lo tanto parte de ti mismo, interior o exteriormente.