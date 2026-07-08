Indaga FGR violaciones al derecho mexicano e internacional por "El Mayo"
Fiscal general Ernestina Godoy señaló posible mentira de un diplomático estadounidense
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el caso de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y la presunta participación de la Oficina Federal de Investigación (FBI).
Godoy Ramos, aseguró que el secuestro de Ismael Zambada García fue derivado del cambio de medida cautelar de prisión a Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" y señaló que, en caso de que autoridades estadounidenses hayan participado en la operación se estaría en tres situaciones graves:
- Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional
- Un pacto al margen de la ley
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Una mentira de un diplomático estadounidense.
Esta situación dejaría ver que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no dio información verídica al momento en que informó sobre el acontecimiento, pues declaró que no hubo participación de Estados Unidos, sino una operación entre cárteles que llevó al secuestro y entrega del capo mexicano y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo".
La FGR informó que abrió una nueva línea de investigación y solicitó datos sobre la operación de FBI en el "secuestro" de "El Mayo".
FBI reconoce captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024
El gobierno mexicano y autoridades locales reaccionaron ante la captura y traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa.
no te pierdas estas noticias
Detectan irregularidades por 29 mdp en gestión de exalcaldesa
El Universal
Tania Flores fue detenida acusada de peculado tras hallazgos de gastos no comprobados y fraccionamiento de operaciones.
Indaga FGR violaciones al derecho mexicano e internacional por "El Mayo"
El Universal
Fiscal general Ernestina Godoy señaló posible mentira de un diplomático estadounidense
"Alito" Moreno se lanza contra Noroña
El Universal
El Tribunal Electoral de Michoacán determinó violencia política en razón de género contra alcaldesa.