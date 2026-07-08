Indaga FGR violaciones al derecho mexicano e internacional por "El Mayo"

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Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el caso de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y la presunta participación de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Godoy Ramos, aseguró que el secuestro de Ismael Zambada García fue derivado del cambio de medida cautelar de prisión a Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" y señaló que, en caso de que autoridades estadounidenses hayan participado en la operación se estaría en tres situaciones graves:

- Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional

- Un pacto al margen de la ley

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- Una mentira de un diplomático estadounidense.

Esta situación dejaría ver que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no dio información verídica al momento en que informó sobre el acontecimiento, pues declaró que no hubo participación de Estados Unidos, sino una operación entre cárteles que llevó al secuestro y entrega del capo mexicano y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo".

La FGR informó que abrió una nueva línea de investigación y solicitó datos sobre la operación de FBI en el "secuestro" de "El Mayo".