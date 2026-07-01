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Fuego consume una camioneta en Ciudad Valles

Protección Civil y Seguridad Pública atendieron el siniestro sin lesionados

Por Huasteca Hoy

Julio 01, 2026 03:14 p.m.
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Fuego consume una camioneta en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un cortocircuito habría sido la causa del incendio de una camioneta frente a una gasolinera ubicada sobre la carretera al Ingenio; no hubo personas lesionadas.

      La tarde de este miércoles, José Guadalupe Jacinto, de 45 años de edad, vecino de la colonia Ampliación Santa Rosa, circulaba en su camioneta Chevrolet S10, de modelo atrasado, con dirección de la zona centro hacia el Ingenio.

      Sin embargo, la unidad se apagó a la altura de la colonia América, frente a la gasolinera. El conductor intentó encenderla en varias ocasiones, hasta que de pronto observó que comenzaba a salir fuego del área del motor.

      José descendió de la unidad y se alejó para ponerse a salvo. Varias personas intentaron ayudarlo utilizando extintores para sofocar las llamas, pero no lo consiguieron.

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      Poco después arribaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes lograron controlar la situación; sin embargo, para ese momento las pérdidas materiales ya eran totales.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal apoyaron con labores de abanderamiento y coordinaron las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

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