logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Se eleva a 2 mil 295 la cifra de fallecidos en Venezuela

Jorge Rodríguez detalló el balance de víctimas y acciones del Gobierno tras los sismos

Por EFE

Julio 01, 2026 03:01 p.m.
A
Se eleva a 2 mil 295 la cifra de fallecidos en Venezuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

      "Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas", indicó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

      Asimismo, señaló que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 rescatistas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró.

      Rodríguez detalló que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido", indicó.

      El Gobierno además ha dispuesto 25 campamentos transitorios para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

      Rodríguez llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver "rápidamente" el tema de "habitabilidad" y llevarlos a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".

      El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

      Los sismos de hace siete días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

      Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA con imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se eleva a 2 mil 295 la cifra de fallecidos en Venezuela
      Se eleva a 2 mil 295 la cifra de fallecidos en Venezuela

      Se eleva a 2 mil 295 la cifra de fallecidos en Venezuela

      SLP

      EFE

      Jorge Rodríguez detalló el balance de víctimas y acciones del Gobierno tras los sismos

      Deja 20 heridos incendio en planta petroquímica
      Deja 20 heridos incendio en planta petroquímica

      Deja 20 heridos incendio en planta petroquímica

      SLP

      AP

      Hallan a bebé muerto en baño portátil
      Hallan a bebé muerto en baño portátil

      Hallan a bebé muerto en baño portátil

      SLP

      AP

      Avanza brote de ébola en Congo
      Avanza brote de ébola en Congo

      Avanza brote de ébola en Congo

      SLP

      AP

      Sigue creciendo, con 1,307 personas infectadas y 377 fallecidas en tres provincias