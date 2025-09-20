Insostenibles

Entre millones de mexicanos que más o menos le piensan y no tienen mayores compromisos con la cuestionada 4T, hay un creciente clamor por que la presidenta Sheinbaum se deslinde ya de su tiránico y asfixiante antecesor. Pero, bueno, eso no resulta nada fácil, … tampoco que ella se pueda mantener mucho tiempo en el poder bajo este sometimiento extremo.

Todo se vuelve insostenible aun con los afanes por distraer, sonreír y dizque rendir cuentas en cada estado. CSP se está debilitando como una vergüenza a nivel nacional e internacional: con sus fallas, encubrimientos y crueles declaraciones en las que les dice a muchos mexicanos que ya dejaron de ser pobres y con el salario mínimo en el año 2030 podrán comprar mucho más.

Medio en broma y medio en serio, unos días antes del Grito se especulaba si la presidenta iba a incluir a López Obrador en el listado de “vivas” a los hombres que nos dieron Patria. Es alentador que no lo haya hecho y que tampoco exaltara la llamada “Cuarta Transformación”, como sí lo hizo su antecesor en 2024.

Ante la improbabilidad de que se desligue de él o la 4T, su permanencia y su papel van a estar en juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque se vea muy popular, carga la pésima herencia que recibió… incluida la criminalidad que se ha instalado y continúa con toda impunidad, lo que trae crecientes presiones de la sociedad y de Estados Unidos, que ojalá pudieran ser su oportunidad política.

* RICARDO SALINAS PLIEGO, EL rico empresario de oscuro historial, se promueve en política pese a que no ofrece autoridad moral ni capacidad para ello. Miren ustedes:

Es un heredero que, en efecto, supo ampliar su fortuna… no sin apoyos políticos y todo tipo de agandalles. Otros empresarios lo han llamado “ratero” y sabe negociar, tranzar, evadir, litigar, maniobrar, embaucar, desinformar y ganar mucho dinero.

Con su reconocido olfato y su oportunismo, hoy trata de aprovechar el desprestigio obradorista para jalar agua a su molino de intereses personales. Aunque es anti-Estado y repudia el concepto de gobierno, pretende encabezar el gobierno de un país… sin los talentos que resultan tan distintos de los que él ha desarrollado. Lástima: está muy, muy lejos de ser un hombre de Estado.

Aun con mejores ideas, viene a ser un extremista que impulsa la libertad empresarial a su conveniencia y que llama comunistas a quienes le exigen que pague sus impuestos. Como otros, intenta combatir estupideces ideológicas con estupideces ideológicas.

Los graves errores de ineptos que se dicen de izquierda alientan a radicales de derecha, que hablan de buenos y malos y, al ideologizar todo, les hacen el juego a los extremistas simplones de ambos lados.

Con dinero y medios aumenta la valentía, creo, aunque hay mucha ansiedad e ingenuidad en torno a esto. A su vez, ojalá cumpla los años que representa, pero ya llega a los 70 del viejito destructor al final de su sexenio.

Sin duda, México requiere algo muy diferente a la destrucción del obradorismo, si bien interesa mucho quién encabece ese cambio. Ese líder no debe ser tan parecido a Trump o Amlo: simples, incultos, caprichudos, corruptores, anti-instituciones, ventajosos, mentirosos…

Esta ambiciosa precampaña nos recuerda el surgimiento de Trump, aunque México no es Estados Unidos ni necesita algo así. Para nada.

* IGUAL, NO DEJA DE impresionar el descaro con el que mienten las dos últimas secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez. La anterior exagera sus falsedades desde hace tiempo, pero la actual está llegando ya a niveles alarmantes.

Esta enternecedora chaparrita huasteca asegura que Morena ha logrado un gobierno sin corrupción, lo que permitió que a partir de salarios más dignos millones de mexicanos hayan salido de la pobreza con los programas sociales de reparto de dinero. Se percibe una mezcla de ignorancia y mentiras… Peligroso y de pena ajena, pues.

Son artes en las que ellas y CSP han tenido un gran maestro: López Obrador, que con su falso discurso “anticorrupción” cubrió la criminalidad que generó y toleró en tantas áreas del gobierno y la sociedad, incluso en instituciones tan respetables como la Marina y el Ejército, o en los organismos electorales que eran un orgullo.

No tienen idea de lo que dicen o acaso sólo buscan engañar con falsas esperanzas a los más pobres e ignorantes. Además de la burla, muestran una cruel perversidad en el servicio a su jefe. Se repiten y repiten los embustes, pero no podrá sostenerse todo esto.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral