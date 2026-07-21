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España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

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España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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      Este hombre que va con paso lento por la calle es músico.

      La música es un bello arte, pero una difícil profesión. Quienes a ella se dedican sufren, y al mismo tiempo son felices.

      Este hombre, sin embargo, no es feliz: solamente sufre.

      ¿Por qué sufre?

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      Porque soñó una hermosa melodía, más hermosa que cualquiera de las que concibieron Schubert, Mendelssohn o Schumann, y al despertar ya no pudo recordarla.

      Recordaba, sí, que aquella melodía era tan bella que Dios se la pidió para usarla de fondo musical en el Cielo. Él le rogó que por lo menos le permitiera vivir de las regalías de su música el tiempo que le quedara de vida. Entonces el Señor se atufó.

      Quizá por el desasosiego que le causó ese enojo el músico no pudo ya recordar su melodía. Por eso sufre. Por eso camina lentamente por la calle.

      ¡Hasta mañana!...

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