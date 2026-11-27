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“Tenemos un 94.7 por ciento

de abasto de medicamentos”.

Zoé Robledo,

director general del IMSS

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La nota final de mi artículo de ayer sobre la señora Elena, quien ha vivido un calvario para tratar, sin éxito, que el IMSS le surta una receta de insulina glargina, generó muchos comentarios. Muchos me cuestionaban a mí por no haberle comprado el medicamento, aunque yo, por supuesto, sí lo hice.

El tema de fondo, sin embargo, es que los derechohabientes no tienen que estar suplicando que les den un medicamento por el que ellos y sus empleadores están pagando. A esto hay que añadir la mentira. Los directores del IMSS y del ISSSTE dicen que sus instituciones tienen un abastecimiento de 94 y 97 por ciento, pero los derechohabientes saben que es falso.

“No sé qué pretenden en el gobierno diciendo tanta mentira -me escribió ayer la lectora Adriana García Solano--. De hecho, es la tercera vez que mi hermana va a la farmacia del IMSS para buscar el apixabán para mi mamá porque no hay.. Si hoy no hay, habrá que comprarla y son casi mil pesos (784); y el tema no es pagarlo en farmacia privada, pero me están descontando por un servicio que no me están brindando. Y no sé si la receta del IMSS me la hagan valida en la farmacia privada. El cinismo y la mentira de verdad enojan mucho”.

La misma lectora me mandó después otro mensaje: “Pues no hubo el medicamento para mi mamá. Que quizá la siguiente semana. Vamos a tener que comprarlo. No me quiero imaginar qué pasa con la gente que definitivamente no tiene ni cómo comprar algo similar”.

Los servicios médicos de la seguridad social no son una dádiva del gobierno. Los pagan el empleador y el trabajador con aportaciones mensuales. El Estado incumple sus compromisos cuando no los otorga o no surte los medicamentos. De hecho, en México los servicios médicos deben pagarse dos veces: una vez al cubrir las cuotas de seguridad social y una segunda vez al pagar médicos privados y medicinas.

Un trabajador formal con un sueldo bruto mensual de 10,323 pesos le cuesta a su empleador 15,238.38. Tras el descuento del impuesto sobre la renta, recibe 9,828.20 netos. El empleador paga entre 1,402 y 1,499 pesos mensuales de IMSS, además de la aportación por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV).

La idea de que en México las cargas sociales son ligeras es una mentira. Un trabajador con sueldo neto de 9,828.20 pesos mensuales le cuesta al empleador 55 por ciento más. El costo es 47.6 por ciento superior al sueldo bruto. En España, según la empresa Fernández Global, el costo total para la empresa de un trabajador “puede situarse aproximadamente entre un 30 y un 35 por ciento por encima del salario bruto”. México es más caro, pero los servicios de seguridad social van de malos a inexistentes.

Los políticos que dirigen las grandes instituciones de salud de nuestro país se niegan a ver la realidad. Afirman que hay un abastecimiento casi total, pero no transparentan la información para verificarla de manera independiente. Son mentiras de un gobierno que dice que no miente, no roba y no traiciona al pueblo.

La señora Elena compró este miércoles en Farmacias Guadalajara una insulina glargina de marca Lantus de 100UI/ml en un ámpula de solución inyectable de 10 ml a 2,113.68 pesos. Es el 21.5 por ciento de su ingreso neto mensual. Tuvo la ventaja de que yo cubrí el gasto, pero no todos los empleadores lo hacen.

El IMSS no cumplió con su compromiso de entregar la medicina a pesar de que se le han pagado sus cuotas. Es muy injusto que le nieguen las medicinas a una trabajadora. Es peor que los políticos digan que no hay desabastecimiento.

IMSS Bienestar

No sé qué preocupa más, que el IMSS Bienestar entregue contrato por adjudicación directa por 5 mil millones de pesos a una empresa, Vayam Medical, con direcciones fantasma, propiedad de un exconsejero de Morena. o que la presidenta Sheinbaum declare que la contratación se realizó “con apego” a la ley.

www.sergiosarmiento.com