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Quisiera decir que conocí a Enrique Goldbard, pero no tuve ese privilegio. Cambié con él unas cuantas palabras en una Librería Porrúa, de la Ciudad de México, cuando su esposa Guadalupe Loaeza, don Andrés Henestrosa y yo presentamos un libro. Luego lo encontré en la FIL de Guadalajara. Le pregunté por la salud de Guadalupe. Me respondió: “Ahí la llevamos”. No dijo: “Ahí la lleva”. Dijo: “Ahí la llevamos.”

Lo recuerdo como un hombre de apostura gallarda, bien parecido, educado y amable. Ahora envío por este medio mi sentimiento de pesar a Guadalupe, generosa colega, por la partida de su esposoamantenovio. En el momento en que le caiga el veinte sabrá lo que aprendí yo luego de sufrir una pérdida igual: cuando hay amor no hay ausencia.

¡Hasta mañana!..