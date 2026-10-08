La transparencia tras la simplificación administrativa: el poder sin testigos

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Hay decisiones que modifican una institución y otras que modifican el equilibrio del poder. La desaparición del INAI y de los órganos garantes locales pertenece a la segunda categoría.

México ha decidido transitar hacia un nuevo modelo de transparencia. Y el argumento central ha sido terminar con estructuras burocráticas, reducir costos y concentrar funciones. Puede ser un objetivo legítimo. Ninguna institución pública debe considerarse intocable.

Pero hay una diferencia que no podemos perder de vista: una cosa es desaparecer organismos y otra muy distinta es desaparecer los contrapesos que justificaron su existencia.

Durante años, el sistema nacional de transparencia permitió que un ciudadano pudiera cuestionar a una autoridad y exigir información incluso cuando ésta prefería no entregarla. Esa posibilidad, aparentemente sencilla, representó una transformación profunda en la relación entre gobierno y sociedad.

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Porque el acceso a la información no es un trámite administrativo. Es una forma de ejercer ciudadanía.

Cuando una persona pregunta cuánto costó una obra pública, quién recibió un contrato, cómo se utilizaron determinados recursos o cuáles fueron los criterios para tomar una decisión gubernamental, no está pidiendo un favor. Está ejerciendo un derecho.

El problema que enfrenta el nuevo modelo es precisamente éste: ¿puede garantizarse ese derecho cuando las instituciones responsables de transparentar también forman parte de las estructuras gubernamentales que deben ser vigiladas?

La pregunta es especialmente importante en los estados del país.

Los órganos garantes locales no sólo resolvían recursos de revisión. Construyeron capacidades técnicas, atendieron a ciudadanos, capacitaron servidores públicos y desarrollaron una cultura de transparencia que, con sus aciertos y deficiencias, formó parte de la evolución democrática de las entidades federativas.

Su desaparición no debería significar que todo ese conocimiento institucional desaparezca con ellos.

Tampoco sería razonable idealizar el pasado. Los órganos garantes tenían problemas y podían mejorar. Pero una democracia madura no destruye sus contrapesos simplemente porque sean imperfectos; los reforma, los evalúa y los fortalece.

Ése es el punto que hoy debería ocupar el centro de la discusión.

El futuro de la transparencia mexicana dependerá menos del nombre de las nuevas instituciones que de una condición esencial: su capacidad real para actuar con independencia frente al poder.

Porque un gobierno transparente no es aquel que promete informar. Es aquel que acepta ser cuestionado.

Y una democracia sólida no es aquella que tiene menos instituciones. Es aquella que tiene las instituciones necesarias para impedir que el poder se vuelva juez de sus propios actos.

Con la simplificación administrativa, la desaparición del INAI y de los órganos garantes locales se abre, entonces, una etapa de incertidumbre, pero también una oportunidad.

Si el nuevo modelo consigue preservar la autonomía, la especialización, la máxima publicidad y la posibilidad efectiva de inconformarse frente a una autoridad, México habrá construido una nueva generación de instituciones de transparencia.

Si no lo consigue, habremos confundido austeridad con debilitamiento institucional y simplificación administrativa con reducción de contrapesos.

Porque el verdadero peligro para una democracia no es que desaparezca un organismo.

El verdadero peligro comienza cuando el poder deja de tener quién le pregunte, quién lo cuestione y quién le exija explicar sus decisiones.

Y una democracia sin preguntas puede seguir teniendo elecciones, pero difícilmente puede seguir llamándose una democracia plenamente vigilada por sus ciudadanos. Juzgue Usted.

*Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

anacristinales@gmail.com