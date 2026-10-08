Exhiben la película El Ritual del Nahual

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CIUDAD VALLES.- Dentro del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), este mediodía el director y elenco de la cinta El Ritual del Nahual estuvo frente a la prensa y expresaron que la inspiración de la película de terror se obtuvo de la Huasteca potosina.

Carlos Matienzo Serment, director de la película que se exhibió en la plaza principal, luego de haber permanecido cinco semanas en cines mexicanos y haber congregado 95 mil espectadores, dijo que su película prácticamente nació como una idea, en algún punto de la sierra huasteca, cuando caminaba con una mujer de Tamaletón y vio a un guajolote volar, "ese es tu nahual", le dijo.

En la Biblioteca de la UASLP, Matienzo Serment y sus actores principales, Gerardo Trejoluna y Alejandra Herrera comparecieron ante los medios de comunicación para hablar de esa película que rescata los mitos de la Huasteca, dentro de una atmósfera de suspenso y terror.

La cinta fue resultado de un cortometraje que fue el inicio del proyecto de la cinta independiente del potosino que vino a presentar el largometraje que pronto estará en streamings.

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