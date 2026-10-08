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Brindan plática sobre uso de dispositivos digitales a familias

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Brindan plática sobre uso de dispositivos digitales a familias
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      RIOVERDE.- Acercan pláticas a madres de familia del Jardín de Niños de la comunidad de Bordo Blanco sobre el uso de dispositivos digitales y los riesgos en que pueden incurrir los menores de edad.  Juan de Dios Martínez director de Promupa, dio a conocer que se continúa brindando atención psicológica, en esta semana se atendieron a 5 pacientes.  

      Personal de la dependencia se desplazó a la comunidad de Bordo Blanco, donde ofrecieron una plática con padres de familia del Jardín de Niños Carmen Ramos del Río.  

      Se les habló sobre los riesgos del uso de dispositivos digitales, para prevenir desde el hogar cualquier riesgo en el que puedan incurrir sus hijos con estos dispositivos digitales.  

      Les hablaron del que muchas madres de familia trabajan y le dejan el celular o tableta a los niños, pero se tiene que tener sumo cuidado de cómo lo llegan a usar los menores y los sitios a los que pueden ingresar, ya que es muy amplio el espectro. 

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      También se les concientizó sobre las consecuencias del excesivo uso de los dispositivos digitales, por lo que siempre deben estar atentos a sus hijos, finalizó.

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