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Choque en Av. Himno Nacional deja solo daños

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Choque en Av. Himno Nacional deja solo daños
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      La mañana de este miércoles se registró un choque en la avenida Himno Nacional, dejando solamente daños materiales. Uno de los involucrados huyó del lugar sin llegar a un acuerdo.

      Fue alrededor de las 9:30 del día cuando un vehículo Seat de color verde que circulaba sobre la avenida referida fue impactado en su costado izquierdo por otro auto que se incorporaba desde Valentín Gama, cuyo chofer no se percató de que se aproximaba la primera unidad.

      Tras la colisión, el conductor de la unidad que impactó al otro vehículo se retiró del lugar, sin esperar a las aseguradoras ni a las autoridades de tránsito.

      Cabe mencionar que el ocupante del Seat no requirió asistencia médica.

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      Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes abanderaron momentáneamente el área y tomaron conocimiento del hecho, sin embargo, el automovilista afectado manifestó que se haría cargo de los daños mediante su aseguradora.

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