Encuestan sobre posible candidato a Gobernador (a)
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CIUDAD VALLES.- Comenzaron a hacer encuestas para que los ciudadanos escojan entre cuatro opciones de posibles candidatos al Gobierno del Estado.
Desde ladas locales de Ciudad Valles, han estado llamando a ciudadanos para proponer una de cuatro opciones para Gobernador o Gobernadora del estado, en caso de que las elecciones "fueran hoy", esperando la respuesta de su posible candidato o candidata.
Las opciones son (en el orden que dio la grabación), Ruth González Silva del Partido Verde, Elí César Cervantes de Morena, Paola Longoria de Movimiento Ciudadano y Enrique Galindo Ceballos de una coalición de PRI y PAN.
Ofrecen una quinta opción numérica para quienes no estén decididos ni simpaticen con ninguno de ellos.
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