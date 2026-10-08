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Estado

Encuestan sobre posible candidato a Gobernador (a)

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Encuestan sobre posible candidato a Gobernador (a)
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Comenzaron a hacer encuestas para que los ciudadanos escojan entre cuatro opciones de posibles candidatos al Gobierno del Estado.

      Desde ladas locales de Ciudad Valles, han estado llamando a ciudadanos para proponer una de cuatro opciones para Gobernador o Gobernadora del estado, en caso de que las elecciones "fueran hoy", esperando la respuesta de su posible candidato o candidata.

      Las opciones son (en el orden que dio la grabación), Ruth González Silva del Partido Verde, Elí César Cervantes de Morena, Paola Longoria de Movimiento Ciudadano y Enrique Galindo Ceballos de una coalición de PRI y PAN.

      Ofrecen una quinta opción numérica para quienes no estén decididos ni simpaticen con ninguno de ellos.

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