Se hizo pasar por agente de la FGR

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Un hombre que se hizo pasar como supervisor de la Fiscalía General de la República fue detenido por elementos de la policía capitalina, en el Centro Histórico.

Fueron oficiales del agrupamiento Centinela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes realizaron el aseguramiento y puesta a disposición de la autoridad ministerial del sujeto que, durante un recorrido de seguridad y vigilancia en el Centro, presuntamente se ostentó como autoridad federal, sin acreditar dicha calidad.

Los hechos ocurrieron sobre el pasaje Hidalgo, donde las agentes fueron abordadas por el individuo, quien realizó diversos cuestionamientos relacionados con la labor policial, armamento y equipamiento, además de asegurar que realizaba funciones de supervisión.

Ante esto, las municipales procedieron a realizar las verificaciones correspondiente de quien se identificó con el nombre de Marco Antonio "N" de 60 años, dando cuenta que no pertenece a alguna dependencia federal.

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Ante el probable hecho constitutivo del delito de usurpación de funciones, el señalado quedó en calidad de detenido y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se determine su situación jurídica.