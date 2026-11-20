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A Lenia Batres le encanta coleccionar y presumir títulos académicos. En el currículum que presentó como candidata en la elección judicial presumió de todo: una licenciatura, tres maestrías, dos doctorados (uno sin titulación y otro todavía en curso) y varios diplomados.

Hace dos semanas revivió la polémica. En un video, notablemente feliz, mostró su título de "Doctora en Derecho Constitucional" por la Universidad Tepantlato. "Se los presumo", dijo. Aclaró que, para sacarlo, hizo "más de dos años de estudios". Y se adelantó a las burlas al reconocer que su universidad "no es Oxford, no es Harvard, no es Yale". Y claro, en el país de las escuelas patito (no olvidemos que en México hay más de 2,000 escuelas de derecho que ofrecen la licenciatura en derecho), no faltaron las voces que salieron a descalificarla por eso.

Pero ahí no acabó el tema. Esta semana, una investigación de TV Azteca reveló más posibles problemas. El más importante, a mi parecer, es la forma en que supuestamente se obtiene el "Doctorado en Derecho Constitucional" en la Tepantlato. Según el reportaje, el reglamento de la propia universidad prevé una tesis original defendida ante un sínodo. Sin embargo, cuando los reporteros preguntaron por qué vía se titula la mayoría, el personal les habló de "titulaciones automáticas", esto es, al parecer, de un doctorado sin tesis. "Ni el título ni la ministra mencionan tesis o examen de grado", remata la investigación.

Ese es, para mí, el verdadero escándalo. O por lo menos el que más importa, académicamente hablando. Un doctorado sin tesis es como un libro sin texto, algo que sirve de adorno, que se ve bien en el librero, que apantalla a las visitas... pero que revela su farsa en el momento en que alguien comete la imprudencia de abrirlo. Dar un doctorado por el mero hecho de tomar clases es como dar un premio literario por el mero hecho de que a uno le guste leer.

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Y es que el doctorado tiene una finalidad principal, esencial, sin la cual nada tiene sentido, que no es otra cosa que hacer una genuina aportación al conocimiento. Por eso la gente que hace doctorados serios no se la pasa tomando clases. Se la pasa leyendo, pensando y discutiendo. Y esto o se hace por mero gusto, sino con un propósito claro, que es encontrar un problema de conocimiento y resolverlo.

Por eso hay que leer muchísimo. Porque hay que enterarse de lo que ya se dijo sobre un tema. Y luego hay de dos sopas. O uno encuentra una pregunta que nadie ha contestado (y la contribución consiste en llenar ese "hueco" en la literatura), o uno sostiene que las respuestas que existen no convencen (y explica por qué no convencen y defiende una alternativa que sí lo haga).

El doctorado sirve, pues, para que la ciencia, el conocimiento, avance. No es fácil. Las aportaciones son casi siempre modestas y la recompensa, para muchos, no vale el precio que se paga. Pero así es como se hace investigación.

Por eso, lo que me parece escandaloso no es que Lenia Batres nos presuma su doctorado. Tampoco que lo haya obtenido en Tepantlato. Lo que me escandaliza es la posibilidad de que lo haya obtenido así, sin tesis. Y digo posibilidad porque el reportaje no es concluyente y porque ella se ha limitado a decir que su doctorado "no tiene ninguna irregularidad". Puede ser que la ministra sí haya escrito y defendido una tesis. De ser así, le bastaría con mostrarla. Pero si no la hay, sería la constatación de que Lenia Batres no entiende que no entiende. Ya sabíamos que no entiende cuál es su papel en la Corte. Ahora también nos mostraría que no entiende para qué sirve un doctorado.

Y lo grave no es que este sea ya el segundo doctorado que cursa. Lo grave es que este posible acto de vanidad académica, estas ganas de coleccionar títulos y grados, venga de quien tendría que ser la siguiente presidenta de la Corte. Pero, de hecho, la culpa no es solo de ella, sino de quien la hizo ministra (López Obrador), de quienes le dieron pase directo a la boleta (los legisladores de Morena y sus aliados) y de quienes la metieron a los acordeones (esos que, según nos dicen, nadie hizo).

Un doctorado puede no ser de Oxford. Puede no ser de Harvard. Puede no ser de Yale. Lo que no puede es ser un doctorado serio si es un doctorado sin tesis. Así que, ministra, el grado ya nos lo presumió. Ahora presúmanos la tesis, doctora.

(Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker)

X: @jmartinreyes