Leviatán: Agenda y debate público

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1. Estrategia, instrucción o ignorancia política del diputado del PVEM Luis Fernando Gámez Macías, actual presidente de la directiva del congreso del estado y aspirante a la alcaldía de Soledad, quien sin pretender haga a un lado las convicciones hacia su partido y a su proyecto político, debe entender que su nueva posición como responsable de la política y del proceso legislativo, tendría que ser en todo momento neutral o lo más parecido a ello, ya que a partir de que fue nombrado por la mayoría de los grupos parlamentarios como su representante, cada declaración o enfrentamiento por ofensiva o por respuesta, con razón o sin razón, envía la señal de que es postura y mensaje de todas y todos los integrantes del congreso y no sólo la de él, con la pasividad de los diputados del PAN, del PRI o MC, en su poca representatividad, o los de MORENA, de exigirle la imparcialidad debida a su cargo y que no pierda de vista la institucionalidad de su encargo.

2. El rector reprobado. Los datos y alertas por suicidio existen en la UASLP, en continuo examen en esta materia, aunque parezca que no ha aprendido nada. Sin duda, hablar del suicidio es un tema complicado, pero no puede hacerse a un lado. Por eso, el rector Alejandro Zermeño le debe a la comunidad universitaria y a la sociedad potosina múltiples explicaciones; particularmente, dejar en claro los cambios y logros institucionales en la estrategia de la máxima casa de estudios en este delicado pero prioritario tema, entre el diagnóstico de la salud mental de la UASLP de 2025, la desafortunada muerte del estudiante de ingeniería y los resultados obtenidos en el recién nuevo diagnóstico de 2026, cuya difusión esta ocasión ha sido de bajo perfil. Los datos son claros: aproximadamente 2 de cada 10 de los alumnos de la UASLP, tienen riesgos de autolesión, agravándose entre 2025 y 2026 ya que este porcentaje de riesgo se incrementó del 14.8% al 17.9%. La respuesta del rector es tibia y preocupante hasta ahora y lo vuelve a comprometer política y administrativamente por su abulia en este tema, ya que una vez más no ha entendido la prioridad del compromiso y las acciones institucionales que de forma efectiva se realicen para prevenir y alertar. Los diagnósticos generan información y conocimiento, la obligación del rector es convertirlos en atención, resultados, seguridad y bienestar para su comunidad. Si no hay avances a partir de un diagnóstico, hay mucho que no se está haciendo correctamente.

3. Sonrisa sardónica, intención de engaño, campaña anticipada y negociaciones disfrazadas de gestión de Rubén Guajardo Barrera, cuatro veces diputado local del PAN y ahora aspirante a precandidato para la alcaldía de la capital, siempre en grillas de bajo perfil, negociando para sus fines y buscando a donde brincar ahora que ya no puede reelegirse, de cuyo trabajo hasta ahora nadie ha podido comprobar o al menos enumerar al menos una sola acción importante, trascendente o sustantiva a favor del bien común, quien debería entender que haber estudiado una maestría de bajo perfil, no le da el conocimiento para creer que tiene todas las respuestas, que puede engañar "sin ton, ni son" en sus declaraciones, o que alguien le cree que reunirse con el ex gobernador de muy mala memoria para los potosinos, Marcelo de los Santos y con su homónimo hijo, también aspirante a precandidato, fue para tener "una excelente platica", porque quieren lo mejor para San Luis y para la unidad de su partido, y no para negociar temas electorales, que a ambos le interesan.

4. ¿Hasta cuándo permitirá el PRI la intolerancia contra la prensa de algunos miembros de su comité directivo estatal, como las del presidente de la Fundación Colosio, el golpeador y expulsado de ese partido, Adolfo Micalco Méndez, aceptado cual hijo pródigo a pesar de la inconformidad de incontables priistas de tierra, posición y abolengo, ahora además flamante vocero cubre ausencias y guarda espaldas informativo de Sara Rocha?; ¿Dónde está el compromiso que tanto pregona el PRI con el derecho a la libertad de expresión, o es una más de sus múltiples poses y engaños a la ciudadanía, como muchos de los gastos ilógicos reportados por cientos de miles de pesos, quedando en la opacidad donde están los productos o acciones que fueron pagados a locales y foráneos?; ¿Dónde está el delegado nacional, Hugo Contreras, quien se comprometió a que su partido iba a mejorar o, ya se cansó de tanto golpeteo?

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5. ¿Dónde y con quién están las lealtades del oficial mayor del ayuntamiento de la capital, Salvador Moreno Arellano, quien entre los días que anda bueno y en los que no tanto, presume siempre y abusa su cercanía y amistad con el alcalde Galindo, al relatar temas de alta discrecionalidad en la trayectoria profesional que les ha tocado vivir desde los años noventa; los pleitos casados y diferencias constantes con miembros del gabinete municipal, unos recientes y otros no tanto, en particular con el secretario de seguridad Juan Antonio Villa, no precisamente por temas laborales, sino personales y hasta románticos; con un pobre desempeño profesional como principal responsable de la administración de los recursos; señalamientos de violencia laboral y de otros tipos y ahora, con un audio filtrado presuntamente de él, en el que señala su estrategia de confrontar y poner "unos chingadazos" a los poderes del gobierno, a la auditoría del estado y hasta "al Gober", además de amenazar con despedir a funcionarios y señalar que está "hasta la madre". ¿Por qué no aclara si el audio es de él, publica su estrategia o renuncia?

6. ¿Alguien sabe dónde anda o en qué se ocupa el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, quien parecería que sus únicas prioridades son su reelección, por cierto cada vez más complicada, eventos partidistas, supervisar obras o ver temas ajenos a sus responsabilidades y funciones como edil, sin tener siquiera la mínima cortesía de asistir a la magnífica función de gala con 80 maestros de la orquesta sinfónica del estado en el teatro "Doroteo Arango" por las celebraciones del 259 aniversario de su municipio, por cierto muy desairada con muy pobre aforo, así como no estar presente en diversos actos, eventos, reuniones, arranques o inauguraciones de obra en su municipio, teniendo que salir siempre al quite su apaga fuegos y secretario del ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez?

¿Por qué nadie pone en orden a la ex coordinadora de asesores y ex diputada, Ana María de la Cruz, ya que después de su gran y visible enojo dado que ya no iba a ser legisladora y no poder regresar a su puesto, ahora se dedica abierta y descaradamente en días y horas laborales a acudir a actividades de MORENA, dejando de cumplir como asesora, en la que no gana nada mal, poniendo al diputado Roberto García Castillo en una encrucijada? Gracias por tu lectura.