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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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      La gente común -casi toda la gente es gente común- no se acerca al bosque llamado el Bosque Negro. Se dice que en él hay un ave cuyo canto hace que muera quien lo escucha.

      Nadie ha comprobado la conseja. Todos aplican el refrán que dice; "Entre si es o no es, un mes". Ese proverbio enseña a ponderar detenidamente una cuestión antes de decidir sobre ella.

      Me pregunto si será posible entrar al bosque llevando tapones en los oídos para no oír el trino mortal. Desde luego yo no estoy dispuesto a hacer el experimento. Me lo impide el instinto de conservación, gran inspirador de precauciones y prudencias. Que otro sea quien haga esa prueba, y que me cuente luego lo que vio, si es que vive para contarlo.

      Mientras tanto, hay algo que me causa al mismo tiempo tristeza e inquietud. A la entrada del bosque hay una larga fila de hombres y mujeres que desean entrar a él.

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