Los chachalacos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La palabra "chachalaco", tiene dos significados: como referencia al ruidoso canto de las aves conocidas como "chachalacas" y como descripción de un sujeto en estado de ebriedad que, por esa misma condición, utiliza un tono de voz también bastante ruidoso. Pues allí tienen que, una vez más, el Vicente Fox, cual chachalaca, salió a cantar... pero no para hacerse escuchar, sino para denigrarse a sí mismo y a toda la clase política cómplice de los gobiernos de la docena trágica panista, esto es, de 2000 a 2012, cuando sin rubor alguno ratificó lo que antes había reconocido, que metió las botas hasta el fondo del proceso comicial de 2006 para lograr que el otro chachalaco de Felipe Calderón (Fecal) se quedara con la silla presidencial, cuestión que éste último también festinó cínicamente con aquel famoso dictum del "haiga sido como haiga sido".

Y la alternancia tan cacaraqueada se quedó en eso, en un mero cambio de siglas partidistas que, después, para practicar el "tapaos los unos a los otros", acabó por confundirse en la burda mezcla "prianista". ¿Qué fue lo que dijo Fox en estos días? Pues que nomás por sus huesos Fecal ganó la presidencia, haciendo todo lo posible para ello antes, durante y después del proceso electoral de 2006. Pero ahora, más que ruidoso, se trata de un tono de voz ruinoso y lastimero, esto es, más hiperbólico a pesar del tiempo, porque da lo mismo decir... "estas ruinas que ves" que "los dos mosqueteros veinte años después". En efecto, el par Fox-Fecal parecieran no entender que, hace tiempo, como gobernantes, hicieron todo lo posible por dar al traste con las posibilidades de una alternativa real para un ejercicio democrático de gobierno, esto es, un gobierno de, por y para el pueblo, pero terminaron facilitando la regresión autoritaria con un presunto "nuevo PRI" que, más bien, era la expresión patética de un poder público al servicio de personeros de negocios diversos, pero sobre todo en favor de medios de comunicación masiva ("la república de pantalla", como diría Jenaro Villamil).

Y, pues sí, todos recordamos el tristemente célebre proceso del desafuero, por ejemplo, para tratar de impedir que AMLO fuera siquiera candidato opositor a suceder a Calderón, por lo que hasta el guitarrista Carlos Santana, que en esos días de abril de 2005 realizó un célebre concierto en la Ciudad de México, llegó a plantear que "si el PRIAN nos lleva al carajo, nos destruimos". En efecto, Fox no sabía que hacer para detener el ascenso de AMLO y, nuevamente, asumiendo que el "fin justifica los miedos", se lanzó a plantear, a fines de ese mismo año, nulificar en materia financiera al próximo presidente de la República, "argumentando" que había que blindar al país de cualquier sobresalto económico por un eventual cambio de régimen, cuestión que se contradecía con las cifras alegres que pregonaba a cada rato, por lo que urgía a reformar la Constitución, casi al estilo Juan Vargas, para dotarse a sí mismo, como presidente saliente, de facultades para nombrar a los futuros titulares del SAT, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de otras dependencias encargadas de la economía y las finanzas del país, tragándose a pie juntillas las palabras de Iván Sisniega, personaje de Héctor Aguilar Camín (el intelectual consentido de gobiernos prianistas) en su novela "La conspiración de la fortuna", cuando pontifica: "las batallas se ganan con la política, la guerra con la economía". Y vaya que Fox se despachó con la cuchara grande para hacer negocios para beneficio de sus cercanos, empezando por sus hijastros que se adueñaron a precios irrisorios de miles de viviendas rematadas por el sucedáneo del Fobaproa, el famoso Ipab. Por supuesto que de esto no se acuerda para nada el tal Fox. En fin, se acerca el tiempo de zopilotes y chachalacas.