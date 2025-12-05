Los datos de la nueva transparencia

Hay datos reveladores respecto al antes y al después del INAI en materia de transparencia. Entre 2006 y 2024, la ciudadanía presentó seis millones 471 mil 345 solicitudes de información pública, lo que equivale a 933 solicitudes diarias en promedio durante 19 años. Tan solo en 2024, el INAI resolvió 21 mil 484 recursos de revisión, un promedio mensual de mil 790 recursos.

Como ya lo he venido exponiendo en mis participaciones anteriores en este mismo espacio, en el ámbito federal, se ha constituido Transparencia para el Pueblo en sustitución del INAI, mientras que a nivel local las reformas avanzan con ritmos y características legales diferenciadas.

Otras formas de resolver

Transparencia para el Pueblo, organismo que sustituyó INAI, acumula un total de 2 mil 253 recursos de revisión, de los cuales ya han resuelto 457; debiendo subrayarse que 99.6% de ellos han sido desechados.

Del total, sólo se contabiliza una resolución en la que se ordenó sobreseer el recurso, y una más en la que se ordenó al sujeto obligado modificar la respuesta, en tanto que 455 recursos han sido desechados. Se trata de recursos de revisión que fueron interpuestos por ciudadanos luego de que los sujetos obligados, en su mayoría dependencias federales, no dieron respuesta a las solicitudes de información que se les hicieron.

Entre los recursos que han sido rechazados por Transparencia para el Pueblo destaca información solicitada a la Presidencia de la República, a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría Anticorrupción, SEDENA, SEMAR y al propio instituto de transparencia, entre otras. Y son los medios de comunicación y las organizaciones civiles quienes junto a los propios recurrentes se duelen por dicho rechazo.

De acuerdo con información oficial, el organismo que inició operaciones el pasado 12 de mayo recibió una carga de 631 recursos que se interpusieron hasta el 4 de junio de 2025 todavía ante el extinto INAI, mientras que al 11 de julio de 2025 Transparencia para el Pueblo recibió mil 622 recursos.

De conformidad con el artículo 148 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la autoridad garante debe resolver en un plazo de 40 días hábiles, que podrá ampliarse por un periodo de 20 días hábiles.

En el caso concreto, de los mil 622 recursos de revisión que ingresaron a Transparencia para el Pueblo con fecha 4 de junio de 2025 se tiene como plazo para resolverlos el 13 de agosto de 2025, el cual podría ampliarse al 27 de agosto de 2025.

Argumentos del nuevo instituto

Transparencia para el Pueblo

El organismo expone que en la actualidad se está trabajando en coordinación con la Unidad de Innovación de la Gestión Pública en la construcción del portal en que se publicarán las resoluciones de recursos de revisión que emita Transparencia para el Pueblo, con características de datos abiertos.

El organismo argumentó que los recursos de revisión que se han desechado no han cumplido los requisitos que establece la ley o bien, por no desahogar las prevenciones realizadas a las personas recurrentes. De igual forma, exponen que los recursos de revisión diferentes a desechamientos se encuentran en plazo para emitir resolución.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con la normatividad vigente, las resoluciones también deberán ser publicadas en el apartado correspondiente de obligaciones de transparencia y en el sitio oficial de internet, para lo cual se tiene un plazo de seis meses, toda vez que Transparencia para el Pueblo es un sujeto obligado de nueva creación.

Entre los recursos que se han desechado destaca una solicitud para conocer el número de recetas emitidas por el IMSS; un informe de la CFE sobre las redes y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conducción de energía eléctrica en México; y el número de regulaciones migratorias que aprobó el Instituto Nacional de Migración de enero de 2019 a noviembre de 2024, entre otras.

Para Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los 457 recursos resueltos en dos meses, no sólo representa una baja productividad, si no que, lo más grave es que los 457 han sido desechados. La ley anterior establecía que se tenía que suplir la queja, es decir, que la autoridad tiene que tratar de entender que el ciudadano puede no expresar claramente qué es lo que quiere, y debe de haber una sustitución de la pregunta, de la queja, y la autoridad tiene que tratar de entender qué es lo que está pidiendo el ciudadano.

En estos casos, lo que dice el instituto es que se desecharon todos porque no cumplieron con los requisitos que establece la ley, son desechados por cuestiones formales, porque no se han reunido algunos de los requisitos. Según Peschard, prácticamente lo que están haciendo es dejar en indefensión a los solicitantes de información, porque no les orientan sobre cómo hacer que se puedan atender sus recursos. Calificó lo anterior como “un atropello” y “una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos”, ya que Transparencia para el Pueblo no está cumpliendo la función que tiene de ser el órgano garante de la transparencia, no garantiza nada, que desecha todo, en lugar de orientar a los recurrentes a que puedan efectivamente cumplir con los requisitos y acceder a la información que están solicitando.

Negativa de información ¿ajuste o intención?

Sin duda la rendición de cuentas en México durante 2025 enfrenta un escenario crítico: la transparencia se está atomizando y fragmentando. La desaparición del INAI y su reemplazo por un órgano dependiente del Ejecutivo han suscitado muchas dudas ciudadanas respecto al debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Mientras que, en el ámbito estatal, el progreso presenta disparidades y rezagos importantes.

Cabe preguntarse si el exceso de desechamientos de recursos se debe realmente a un proceso de ajuste basado en argumentos jurídicos mas de forma que de fondo, o si se trata de una falta clara de voluntad política de aquí en adelante en detrimento de los derechos humanos del ciudadano mexicano. Juzgue Usted.

Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

