El ocaso del ídolo

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La final del Mundial de Fútbol 2026 dejó tras de sí algo más que un marcador deportivo; expuso las complejas costuras de la identidad, la masa y la caducidad del fervor popular. Argentina saltó a la cancha disputando el título, pero sobre el césped se escenificó un drama donde la conducta antideportiva de varios de sus futbolistas terminó por eclipsar el desempeño estrictamente técnico. Ni siquiera Lionel Messi —en el capítulo final de su trayectoria mundialista y sin haber incurrido en faltas personales— logró quedar a salvo de la desaprobación colectiva. El talento indiscutible de un astro, como tantas veces en la historia, resultó insuficiente para amortiguar el rechazo simbólico hacia el grupo que representaba.

Para la afición mexicana, el fenómeno adquirió una dimensión singular. Históricamente proclive al respaldo de los cuadros latinoamericanos frente al bloque europeo, la tribuna nacional volcó masivamente su apoyo hacia la selección española. La chispa desencadenante no fue táctica, sino discursiva: las declaraciones de un presentador de la televisión argentina que, cargadas de estigmatización y desprecio hacia la identidad mexicana, quebraron el pacto tácito de solidaridad regional.

¿Cómo explicamos desde la ciencia social este desplazamiento del afecto colectivo?

En primer lugar, la sociología del deporte nos recuerda que el estadio es un microcosmos donde se proyectan tensiones identitarias preexistentes. Como argumentaba el sociólogo Norbert Elias en sus estudios sobre el deporte y el proceso de la civilización, las competencias modernas funcionan como arenas ritualizadas donde las comunidades subliman sus conflictos culturales y de prestigio. Sin embargo, cuando la deportividad se fractura —mediante empujones, provocaciones o conductas percibidas como prepotentes—, el juego pierde su carácter de "violencia mimética controlada" y activa agravios profundos. La afición no juzga únicamente la efectividad del balón, sino el apego a las normas mínimas de respeto intersubjetivo.

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En segundo lugar, la teoría de la identidad social, desarrollada por Henri Tajfel, ayuda a comprender el giro radical del público mexicano. Pertenecer a una comunidad (en este caso, la comunidad imaginada del fútbol latinoamericano) requiere un marco de reciprocidad y reconocimiento mutuo. Cuando un emisor con amplificación mediática denigra al "otro", el sentido de pertenencia compartida se quiebra inmediatamente. España dejó de ser vista como la potencia ajena para convertirse en el refugio simbólico frente a la afrenta recibida. La solidaridad panamericana no es un dogma inamovible; es una construcción discursiva que se desmorona ante la falta de reciprocidad cultural.

Por último, el caso de Messi ilustra la fragilidad del carisma en la era de la hipercomunicación. Desde la perspectiva de los estudios culturales, la figura del "ídolo" no opera en el vacío. Pierre Bourdieu señalaba que el capital simbólico de una figura pública no depende únicamente de sus talentos individuales, sino del marco institucional y del comportamiento del grupo de referencia que lo rodea. Messi, aun con una conducta intachable en el terreno de juego, no pudo desligarse del capital negativo generado por su entorno. En su último Mundial, la brillantez individual fue devorada por la animadversión hacia el colectivo: una prueba de que, cuando el malestar social y la falta de deportividad dominan la narrativa, el mérito individual pasa a un segundo plano.

La final de 2026 nos deja una lección de claroscuros. El fútbol continúa siendo ese gran espejo donde las sociedades reflejan sus afectos, sus fracturas y sus límites de tolerancia. Ni la genialidad de un genio del balón basta para restaurar la empatía cuando el respeto básico ha sido vulnerado en la cancha y en la pantalla.