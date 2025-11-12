logo pulso
México: siete años después

Por Marta Ocaña

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A

Un país necesita tocar fondo para rediseñarse. El nuestro ya lo hizo: ahora falta decidir hacia dónde.

Hay naciones que se levantaron del colapso y se reinventaron con una lucidez que parecía imposible. No lo hicieron por inspiración, sino por necesidad. Supieron que no podían seguir igual.

Vietnam fue uno de ellos: tras una guerra que arrasó sus campos y ciudades, apostó por el pragmatismo. Las reformas del Doi Moi abrieron su economía sin perder control político. Hoy, donde hubo trincheras, hay fábricas y universidades tecnológicas.

Islandia se hundió en 2008 bajo el peso de su propio sistema financiero. Su respuesta fue inédita: dejó caer a los bancos, enjuició a los responsables y reescribió su Constitución con participación ciudadana. La crisis se transformó en una lección de transparencia y democracia.

Indonesia renació después del tsunami de 2004. La tragedia, que borró pueblos enteros, trajo consigo un acuerdo de paz interno y una apertura internacional sin precedentes. Con planificación, prevención y cooperación, el país reconstruyó su futuro y su identidad.

Ruanda, símbolo del horror del genocidio, decidió no repetirse. En tres décadas pasó de la ruina al crecimiento sostenido, con una visión estatal férrea y políticas de reconciliación y tecnología. La disciplina y el propósito reemplazaron al odio.

Cada caso muestra una verdad incómoda: las crisis no destruyen del todo, también revelan. Lo que se derrumba no son solo edificios o gobiernos, sino las mentiras en las que un país se sostuvo. Después de eso, queda elegir: volver a levantar los mismos muros o construir algo distinto.

Y ahí está México, frente a su propio espejo.

No hubo guerra mundial ni tsunami, pero sí una erosión profunda: violencia, corrupción, desconfianza y miedo. Una democracia cansada, una sociedad que trabaja mucho y confía poco.

¿Será necesario caer más para transformarnos? ¿O bastará con aceptar que ya estamos al borde?

El proyecto de reconstrucción mexicana tendría que empezar donde todos fallaron: en la seguridad, la justicia y la integridad.

Un rediseño que no prometa milagros, sino orden y dirección.

Golpear las finanzas del crimen organizado y recuperar territorios.

Profesionalizar policías y fiscalías, y premiar resultados.

Transparentar cada peso público, cada contrato, cada nombramiento.

Reactivar la economía local con infraestructura, educación técnica y empleo digno.

Y, sobre todo, devolver a la política el sentido del servicio y no del poder.

No hay transformación posible si el país no se siente seguro.

No hay crecimiento sostenible sin justicia.

No hay nación sólida sin confianza.

Esa sería a grandes rasgos, parte de una estrategia soñada: una reingeniería geopolítica que parta del suelo —no de la retórica—, que mida sus avances, que enseñe a los mexicanos a volver a creer, a vivir con principios, a estar educados y a tener un trabajo digno.

Porque la verdadera reconstrucción no empieza con un nuevo ministro o presidente, sino con la decisión colectiva de no permitir que el derrumbe se vuelva un hábito o un estado de vida.

Recuperemos el país.

