México ya no es violento, es torpe

Ya no es un país violento, o casi ya no lo es. A pesar, que solo destina el 1.25% del PIB a seguridad y justicia, el más bajo de los modelos internacionales.

Los asesinatos en tan solo un año han “registrado” cifras a la baja de casi un 35%, según el gobierno federal. Aun así, el año pasado al mes de noviembre se habían contabilizado 18 mil 557 asesinatos, un promedio mensual de mil 687. Sin embargo, los homicidios dolosos parecen ser que ya no serán un problema de inseguridad y de violencia.

Hoy, tienen ya otro inconveniente, los homicidios culposos o imprudentes (accidentes de tránsito): O sea, quien causa un daño sin intención criminal ni de violencia, nacido de la negligencia, imprudencia, impericia o la falta de cuidado.

Según estadísticas del gobierno federal: 18 estados registraron 10 mil 905 muertes por hechos de tránsito y 12 estados tuvieron 11 mil 649 asesinatos, una diferencia de tan solo 744 fallecidos.

¿Qué estados que tienen más muertos por accidentes que por asesinatos? Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, CDMX (es un caso paradigmático, registra 691 asesinatos vs 689 muertos por accidentes), Durango, Yucatán, Jalisco (no es broma), Estado de México (tampoco es broma), Michoacán (aunque usted no lo crea), Nayarit, Oaxaca, Zacatecas (igual, no es broma), Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis potosí (por supuesto), Tamaulipas (y es en serio) y la joya de la estadística, Veracruz.

Todos los estados antes mencionados tienen un grave problema, si nos atenemos a las estadísticas oficiales: Que son torpes para conducir vehículos y se están auto-aniquilando, así, tal cual. Pero, a la vez le hacen un gran favor a la narrativa de que los homicidios dolosos están a la baja, pues sí, en 18 estados la gente se está matando en accidentes, lógico que los asesinatos irán a la baja.

TAPANCO: Esos estados ya no van a necesitar policías, sino, agentes de tránsito y una política de movilidad y seguridad vial para priorizar el desplazamiento de las personas, de los grupos vulnerables, bienes, mercancías, con el fin de reducir muerte y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.

Lo anterior en caso de que las estadísticas oficiales sean reales y no estén “cuchareadas” y “catafixiados” los fallecimientos y pues que también se añadan los 14 mil 37 desaparecidos del año pasado, que de seguro no se fueron por su cuenta.

¿Usted qué opina estimado lector, más torpes por conducir vehículos o menos asesinos?

