Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A

¿Por qué, Terry, amado perro mío, hay esa eterna enemistad entre ustedes los perros y los gatos?

Arriesgo una explicación, seguramente equivocada como todas mis explicaciones. Los gatos son recuerdos de tigres, y los perros son evocación de lobos. Así, no pueden tener jamás buen trato.

Eras un cachorrito, Terry, y una tarde el gato de doña Florentina entró a nuestro jardín. Fuiste hacia él ladrando furiosamente. El gato subió a un árbol y desde arriba te veía con mirada despectiva. Él era un rey -todos los gatos se sienten reyes-, y tú una criatura impertinente que no se daba cuenta de su majestad.  

Sé que todos los perros van al Cielo, y hay quienes dicen que también los gatos van a la morada celestial. Si eso es así, mi Terry, seguramente allá los gatos y los perros no andan como perros y gatos. 

Así andamos los humanos siempre. 

Nosotros no tenemos asegurado el Cielo.

¡Hasta mañana!...

