logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A

Llegó cuando pardeaba el señor cura al rancho

-misa, bodas, bautismos, primeras comuniones-.

Pobres, como de pobre, sus recios zapatones,

su raída sotana y su sombrero ancho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Él a todos conoce: Esteban, Lupe, Pancho.

Lo quieren ellos “porque no nos echa sermones”.

Al Cielo los conduce entre dos maldiciones:

a los hombres “cabrones”; a los niños “carancho”.

Con su antiguo breviario que lee vacilante,

algún magro condumio; su catre, un viejo manto,

su café y su cigarro, tiene más que bastante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un villamelón enamorado
Un villamelón enamorado

Un villamelón enamorado

SLP

PULSO

La tecnología de punta y el empleo automotriz
La tecnología de punta y el empleo automotriz

La tecnología de punta y el empleo automotriz

SLP

PULSO

protestas, bloqueos, exigencias...
protestas, bloqueos, exigencias...

protestas, bloqueos, exigencias...

SLP

Pingo

Matar en cuclillas
Matar en cuclillas

Matar en cuclillas

SLP

PULSO