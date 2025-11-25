Mirador
A
Llegó cuando pardeaba el señor cura al rancho
-misa, bodas, bautismos, primeras comuniones-.
Pobres, como de pobre, sus recios zapatones,
su raída sotana y su sombrero ancho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Él a todos conoce: Esteban, Lupe, Pancho.
Lo quieren ellos “porque no nos echa sermones”.
Al Cielo los conduce entre dos maldiciones:
a los hombres “cabrones”; a los niños “carancho”.
Con su antiguo breviario que lee vacilante,
algún magro condumio; su catre, un viejo manto,
su café y su cigarro, tiene más que bastante.