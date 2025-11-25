Llegó cuando pardeaba el señor cura al rancho

-misa, bodas, bautismos, primeras comuniones-.

Pobres, como de pobre, sus recios zapatones,

su raída sotana y su sombrero ancho.

Él a todos conoce: Esteban, Lupe, Pancho.

Lo quieren ellos “porque no nos echa sermones”.

Al Cielo los conduce entre dos maldiciones:

a los hombres “cabrones”; a los niños “carancho”.

Con su antiguo breviario que lee vacilante,

algún magro condumio; su catre, un viejo manto,

su café y su cigarro, tiene más que bastante.