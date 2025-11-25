Vuelca camión y daña casas en Valle de la Virgen

Al menos cinco viviendas resultaron dañadas luego de que volcara un camión materialista que descargaba tierra en el fraccionamiento Valle de la Virgen, quedó reclinado sobre su costado izquierdo derribando las bardas traseras de los inmuebles.

El hecho ocurrió al mediodía de este lunes cuando el camión materialista, uno color blanco de la marca Kenworth, propiedad de la empresa Grupo CALER, descargaba tierra en donde se construye un fraccionamiento anexo a Valle del Sendero, por el rumbo de la colonia La Virgen.

Cuando realizaba la maniobra el conductor no pudo controlar el vehículo y de esta forma se volcó sobre su costado izquierdo cayendo sobre las bardas traseras de las casas, causando daños al menos a cinco inmuebles, aunque por suerte no se reportaron personas lesionadas.

Ante el hecho, la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió a atender el reporte en donde se verificó un incidente que involucra el vehículo de carga, con placas TM6622-F del estado de San Luis Potosí.

Ante el riesgo inminente que representaba el vehículo volcado, y para salvaguardar la seguridad de los residentes de los inmuebles afectados, se procedió a colocar sellos de aseguramiento al vehículo y se dictaminó la clausura total de la obra en la que se realizaba la maniobra de descarga.

Los destrozos causados en los inmuebles serán evaluados por sus propietarios, de los que se esperaba presentaran su denuncia ante las autoridades para que les seran reparados por parte de la empresa propietaria del camión de volteo.