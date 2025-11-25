Atrapan a “narcos” en Salinas y Matehuala

Dos presuntos “narcos” fueron capturados en distintos municipios por elementos de la Guardia Civil Estatal, uno fue detectado en Salinas de Hidalgo y una pareja en Matehuala, traían decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

En el primer caso, los agentes estatales realizaban recorridos de seguridad en la comunidad El Zacatón, perteneciente a Salinas de Hidalgo, en donde vieron a un joven en actitud sospechosa y procedieron a interceptarlo.

El sujeto dijo llamarse Eduardo de 22 años de edad, al que en una revisión de rutina le encontraron 12 dosis de “cristal” que supuestamente andaba vendiendo en la zona, además tiene antecedentes penales por portación de arma prohibida y por delitos contra la salud.

Por otro lado, en el municipio de Matehuala, las fuerzas del orden estatales patrullaban calles de la colonia Fidel Velázquez, en donde vieron un automóvil Nissan de color azul conducido en forma sospechosa y le marcaron a los ocupantes.

En la unidad viajaban América “N” de 20 años de edad y Rodrigo “N” de 24 años, quienes traían en su poder 12 dosis de “cristal” y ocho dosis de marihuana, además la mujer dijo que pertenecen a un grupo delictivo que opera en la zona.

En los dos casos las tres personas fueron detenidas por delitos contra la salud y lo que les resulte, se les leyeron los derechos que los amparan y finalmente se les puso a disposición del Ministerio Público.