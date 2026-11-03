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Variaciones Opus 33 sobre el tema de Don Juan

Por muchos años el oficio de Don Juan fue amar a las mujeres y reñir a espada con los hombres. Ahora su principal ocupación es recordar.

Lo hace sin amargura ni tristeza, sino con esa suave melancolía a la que los portugueses dan el nombre de saudade.

Ayer por la tarde, mientras los fuegos del crepúsculo se apagaban en el Guadalquivir, hizo el recuerdo de doña Sol.

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Al caballero sevillano le gustaría decir que la poseyó en una góndola veneciana, pero lo cierto es que la hizo suya en el cuartucho infecto de una posada caminera; sobre un lecho venal que, después supe, tenía pulgas.

Don Juan sonríe al evocar esa página de su vida. Piensa que el amor, ese prodigio, es a veces poco prodigioso. Aun así sus avatares quedan en la memoria, y la iluminan cuando la oscuridad se acerca.

Ahora, viejo ya, el hidalgo da gracias a la vida por doña Sol, por la posada caminera, por el cuartucho infecto, por el lecho venal, y hasta por las pulgas.

Nada importa que no haya habido góndola veneciana. Lo importante es que hubo algo para recordar.

¡Hasta mañana!...