logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Todas las flores ya se han ido del jardín. Solamente los geranios quedan.

      Yo siente amor sincero por el geranio, humilde flor. No tiene la majestad de la rosa, el perfume del jazmín ni el romántico nombre del nomeolvides. Su única riqueza es la variedad de sus colores: hay geranios blancos, rojos, anaranjados, amarillo, jaspeados. Pero nunca presumen su arco iris. 

      Esta mañana los vi en sus macetas desde mi ventana, y me recordaron a mi abuela, doña Liberata, que cuidaba de sus geranios como una reina cuida a las damas de su corte. Igualmente evoqué al porta Héctor González Morales, que al describir a unos geranios puestos en un búcaro dijo que estaban "metidos hasta el hombro en una agua muy fría". 

      Le pediré al invierno que no se ensañe con mis geranios. Estoy seguro de que ellos le pedirán que no se ensañe conmigo. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      ¡Hasta mañana!... 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mirador
        Mirador

        Mirador

        SLP

        PULSO

        ¿Evaluar para despedir?
        ¿Evaluar para despedir?

        ¿Evaluar para despedir?

        SLP

        PULSO

        El monstruo es suyo
        El monstruo es suyo

        El monstruo es suyo

        SLP

        PULSO

        El INE sí se toca
        El INE sí se toca

        El INE sí se toca

        SLP

        PULSO