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Todas las flores ya se han ido del jardín. Solamente los geranios quedan.

Yo siente amor sincero por el geranio, humilde flor. No tiene la majestad de la rosa, el perfume del jazmín ni el romántico nombre del nomeolvides. Su única riqueza es la variedad de sus colores: hay geranios blancos, rojos, anaranjados, amarillo, jaspeados. Pero nunca presumen su arco iris.

Esta mañana los vi en sus macetas desde mi ventana, y me recordaron a mi abuela, doña Liberata, que cuidaba de sus geranios como una reina cuida a las damas de su corte. Igualmente evoqué al porta Héctor González Morales, que al describir a unos geranios puestos en un búcaro dijo que estaban "metidos hasta el hombro en una agua muy fría".

Le pediré al invierno que no se ensañe con mis geranios. Estoy seguro de que ellos le pedirán que no se ensañe conmigo.

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¡Hasta mañana!...