Mirador
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Resumen
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Preguntas y respuestas
No muchas palabras. Una
solamente: La Palabra.
La grande, libre, impoluta
de academias y gramáticas.
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Toma las otras y lánzalas
por la borda. Luego busca
aquella en que se acabalan
todas las literaturas.
Y quizá, quizá, buscándola,
una de esas noches lánguidas
sin escándalos de luna
encontrarás tu palabra,
virgen, incólume, mágica;
nunca dicha, sólo tuya.
AFA,
¡Hasta mañana!...